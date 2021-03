Una nuova indiscrezione suggerisce che Qualcomm potrebbe essere al lavoro su una variante meno costosa del SoC Snapdragon 888 che sarebbe priva di modem 5G per ridurre il costo del chipset senza dover rinunciare a nulla in termini di prestazioni.

L’informazione proviene dal noto leaker Roland Quandt che ha condiviso alcuni dettagli sul presunto chipset di Qualcomm con codice di modello SM8325.

Il SoC Snapdragon 888 potrebbe diventare meno costoso

Secondo il leaker una versione “Lite” del SoC Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) sarebbe in fase di sviluppo. Il suddetto chipset permetterebbe ai produttori di realizzare smartphone top di gamma con la potenza di elaborazione del processore più recente di Qualcomm a un prezzo più contenuto escludendo il costoso modem 5G.

In altre parole i produttori di smartphone potrebbero offrire varianti basate sullo Snapdragon 888 con o senza il modem Snapdragon X60 5G integrato, come i precedenti top di gamma Snapdragon 865 e Snapdragon 865 Plus.

Questo consentirebbe ai produttori di aggiungere il supporto 5G a un costo aggiuntivo su una determinata variante, ma anche di non offrire il supporto 5G per abbassare il prezzo dei loro flagship, soprattutto nei paesi dove il 5G non è disponibile o non è rilevante.

Il leaker non specifica altri dettagli su questa presunta versione più economica dello Snapdragon 888, tuttavia potrebbe essere fabbricata utilizzando un processo a 5 nm, a differenza dello Snapdragon 870 che è prodotto con tecnologia a 7 nm.

Vale la pena notare che questo SoC potrebbe non essere il presunto Snapdragon 775, il prossimo chipset di fascia media con supporto 5G di Qualcomm.