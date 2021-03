Qualcomm è l’azienda che fornisce i processori di gran parte degli smartphone Android e ciò per una valida ragione: il chipmaker statunitense, infatti, mette a disposizione dei vari produttori un’ampia gamma di CPU, destinate a qualsiasi fascia di prezzo e capaci di supportare le varie tecnologie che l’attuale mercato richiede, inclusa ovviamente la connettività 5G.

E, aspetto da non sottovalutare, anche i processori destinati agli smartphone di fascia media, come quelli della serie 7XX, riescono a garantire prestazioni degne di nota ed una buona gestione delle risorse, il tutto ad un prezzo più contenuto rispetto a quello richiesto per i modelli di punta.

Ebbene, nelle scorse ore si sono diffuse in Rete alcune anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali feature del prossimo processore di fascia media dell’azienda, il cui presunto nome sarebbe Qualcomm Snapdragon 775.

Cosa sappiamo della CPU Qualcomm Snapdragon 775

Il colosso statunitense starebbe lavorando alla Piattaforma SM7350, che potrebbe essere commercializzata come Snapdragon 775 e la seguente immagine ci offre una panoramica delle presunte principali feature di questo processore (anche se potrebbe riferirsi ad una revisione non finale e, pertanto, destinata a subire modifiche anche importanti):

Tra gli aspetti più interessanti di Qualcomm Snapdragon 775 vi sarebbero la realizzazione con tecnologia a 5 nm, una CPU serie Kyro-6, il supporto LPDDR5 RAM @ 3200 MHz o LPDDR4X RAM @ 2400 MHz RAM, il supporto UFS 3.1, un chip Spectra 570 ISP che dovrebbe essere in grado di supportare fino a tre fotocamere da 28 megapixel insieme e la registrazione di video 4K a 60 fps, le connettività LTE Cat. 18, 5G (mmWave, VoNR, NR CA, SA, NSA), Wi-Fi 802.11ax e Wi-Fi 6E, 2×2 MIMO, il supporto ai chip audio WCD9380 e WCD9385.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Qualcomm per scoprire quando questa CPU sarà lanciata, quale sarà il suo nome e se ci saranno modifiche per quanto riguarda le sue feature.