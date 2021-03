Nelle scorse ore Netflix, una delle principali piattaforme di streaming video al mondo, ha annunciato il lancio di una novità: “Fast Laughs” è un una sorta di feed di brevi video divertenti il cui stile ha un sentore neanche troppo vago di TikTok.

Negli ultimi tempi TikTok ha riscosso un successo a dir poco clamoroso (e altrettante polemiche delicate) e tutti sembrano volerne un pezzo: se gli Instagram Reels sono una realtà da diversi mesi, è di qualche giorno fa la nascita di BARS: il “TikTok per rapper” di Facebook. Adesso anche Netflix entra in gioco.

Netflix “Fast Laughs”: info, contenuti e finalità

Se ci seguite con attenzione e soprattutto se tenete d’occhio le novità riguardanti Netflix, questo nome ma soprattutto questa feature non vi suoneranno nuovi e infatti i lavori stavano andando avanti ormai da mesi.

L’annuncio delle scorse ore porta subito con sé una cattiva notizia: la prima fase del roll out di Netflix “Fast Laughs” sarà una prerogativa dell’applicazione per iOS. Insomma, gli utenti Android dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

Si tratta di un feed di brevi video e il meccanismo di funzionamento è piuttosto semplice: gli utenti possono guardare i video, aggiungere una reaction, condividerli o aggiungere lo show/film di provenienza ad una watchlist. È anche presente un tasto Play che permette di passare subito al contenuto principale.

Al momento del lancio, il feed di Netflix “Fast Laughs” comprende dei brevi video tratti dal catalogo comedy della piattaforma, inclusi film come “Muder Mystery”, serie TV come “Big Mouth”, sitcom quale “The Crew” e pezzi di stand-up comedians come Kevin Hart e Ali Wong.

Questo è comunque solo un punto di partenza: Netflix ha già confermato ai colleghi di TechCrunch che il feed “Fast Laughs” verrà allargato all’intero catalogo, non soltanto alle produzioni originali.

Sebbene al momento manchi purtroppo un conteggio preciso, Netflix punta molto su “Fast Laughs”, tanto da aver posto il feed in primo piano nell’app, con un tab dedicato nel menù di navigazione subito accanto a “Coming Soon”. Evidentemente i primi test condotti hanno dato riscontri particolarmante incoraggianti.

Questa non è la prima volta che Netflix prende in prestito dei concetti dal mondo dei social media: qualche anno fa ci aveva già provato con le Previews, delle specie di brevi Stories volte a promuovere i contenuti. Anche in questo caso la finalità di engagement è evidente: i video di “Fast Laughs” non sono fini a se stessi, ma servono a far scoprire contenuti agli utenti.

Netflix “Fast Laughs”: TikTok insegna

Basta una rapida occhiata al feed video di Netflix “Fast Laughs” per cogliere all’istante le somiglianze con il formato che ha reso famoso TikTok: video full screen in verticale, scorrimento verticale per passare da un video all’altro, posizionamento dei tasti di interazione sul lato destro, a portata di dito.

A proposito degli “engagement buttons“, essi permettono di: reagire ad una clip con un LOL, condividere il video tramite iMessage o altre app di social media (WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter), iniziare subito a guardare lo show completo oppure salvarlo alla lista personale per riprenderlo in un secondo momento.

Allo stato attuale Netflix non specifica quale debba essere la durata dei video, tuttavia durante i test dovevano essere contenuti nel range dai 15 ai 45 secondi.

Dal momento che alcune clip potrebbero contenere contenuti non adatti ai bambini, il tab “Fast Laughs” non viene mostrato sui profili Netflix kids. In aggiunta a questo, i membri potranno aggiungere dei filtri basati sulle proprie impostazioni relative al livello di maturità.

Come detto e come confermato dalle parole di Kim Ho – Product Designer di Netflix e con un passato in Facebook – Netflix “Fast Laughs” punta a far scoprire nuovi contenuti agli utenti. Pur perseguendo uno scopo diverso, è comunque innegabile una potenziale sovrapposizione con TikTok.

Che cosa ne pensate, vi piace l’idea? Ditecelo nei commenti.