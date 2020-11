Il settore dello streaming dei contenuti multimediali si fa sempre più competitivo ed anche colossi come Netflix devono stare attenti alla concorrenza e studiare feature che possano aiutare a rendere il proprio servizio più ricco e accattivante rispetto a quelli dei vari rivali.

E così non ci si stupisce più di tanto se il team di Netflix sia continuamente al lavoro su nuove funzionalità, alcune delle quali saranno implementate nel servizio mentre altre verranno accantonate (o rinviate ad un momento più propizio).

Ebbene, una delle ultime novità studiate dal colosso dello streaming multimediale è quella chiamata “Fast Laughs“, ossia un feed di clip divertenti in formato breve dai contenuti originali della piattaforma o quelli esclusivi.

Così come viene messo in evidenza da Matt Navarra su Twitter, questa feature ricorda l’interfaccia di TikTok, uno dei social network più popolari del momento, soprattutto tra i giovanissimi ed è proprio a loro che potrebbe essere rivolta questa novità.

Netflix’s gone all TikTok-like with ‘Fast Laughs’ feature?! pic.twitter.com/T760u8Rea5

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020