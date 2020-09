Qualcomm annuncia l’arrivo del suo nuovo chipset di fascia media con supporto alle reti di quinta generazione: stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 750G 5G, che sarà il cuore di tantissimi dispositivi in uscita nei prossimi mesi: scopriamo insieme tutti i dettagli rilasciati dalla casa californiana, in modo da conoscere meglio il neo arrivato.

Caratteristiche di Qualcomm Snapdragon 750G 5G

Qualcomm sta puntando parecchio sulla sua fascia media 5G, in modo da poter garantire il supporto alla reti di “prossima” generazione anche a coloro che non hanno intenzione di spendere per un top di gamma, ma che desiderano comunque buone prestazioni. La gamma di chipset si allarga ora con Snapdragon 750G 5G, che integra il modem Snapdragon X52 5G con supporto a mmWave e sub-6 GHz, modalità SA e NSA, TDD, FDD e Dynamic Spectrum Sharing (DSS), oltre che al multi SIM a livello globale.

La soluzione modem-antenna utilizzata sul nuovo chip consente ai dispositivi con Snapdragon 750G 5G di supportare connessioni multi-gigabit con velocità di upload e download davvero consistenti: fino a 3,7 Gbps in 5G (1,2 Gbps in LTE) in download e fino a 1,6 Gbps (210 Mbps in LTE) in upload. Ma non è finita qui perché con le funzionalità Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, il SoC è l’ideale per gli amanti del gaming: consente infatti un gameplay in HDR fluido e con bassa latenza, anche (e soprattutto) grazie alla GPU Adreno 619, che garantisce un rendering grafico fino al 10% superiore rispetto a Snapdragon 730G.

Snapdragon 750G 5G arriva fino a 4 trilioni di operazioni al secondo e il Qualcomm AI Engine offre un miglioramento fino al 20% rispetto a Snapdragon 730G. La CPU Kryo 570 alza l’asticella del 20% rispetto a quest’ultimo, per prestazioni ancora più convincenti sotto tutti i punti di vista. Presente anche Qualcomm Sensing Hub, che combina più flussi di dati in base al contesto: l’IA è capace di cancellare eco e rumori di fondo per esperienze di chat vocali migliorate, naturalmente con supporto sempre attivo agli assistenti vocali.

Se volete un po’ di “numeri”, ecco tutte le specifiche rilasciate da Qualcomm:

Disponibilità di Qualcomm Snapdragon 750G 5G

In base a quanto comunicato, i primi dispositivi con SoC Qualcomm Snapdragon 750G 5G arriveranno sul mercato entro la fine del 2020. Non sono stati forniti ulteriori dettagli per ora, ma visto che tra i partner entusiasti della novità figura Xiaomi siamo sicuri che alcuni smartphone della casa cinese saranno commercializzati con il nuovo chipset.