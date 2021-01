La famiglia Samsung Galaxy Tab S7 rappresenta alcuni tra i migliori tablet Android attualmente presenti in circolazione, ma sembra che il colosso sudcoreano abbia intenzione di aggiungere un nuovo membro con il nome di Samsung Galaxy Tab S7 Lite, un po’ riprendendo quanto fatto l’anno scorso con il lancio di Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Si parla di un Samsung Galaxy Tab S7 Lite

I colleghi di Sammobile indicano che l’azienda avrebbe in lavorazione questo tablet e che dovrebbe essere lanciato sul mercato nelle varianti Wi-Fi, LTE e 5G, rispettivamente indicate con i codici prodotto SM-T730, SM-T735 e SM-T736B/SM-T736N. Attualmente il rumor non include informazioni circa l’aspetto estetico o le caratteristiche tecniche del tablet, ma piuttosto sembra che l’azienda starebbe addirittura lavorando ad un’altra variante con il nome di Samsung Galaxy Tab S7 Lite/Tab S8e Plus o XL, ad indicare la presenza di un display di dimensioni più generose.

OPPO e Xiaomi interessati ai pannelli LTPO

Cambiando completamente argomento, Ross Young, fondatore e analista di DisplaySearch, pubblica uno scoop piuttosto interessante. Secondo le sue fonti, infatti, OPPO e Xiaomi dovrebbero lanciare due smartphone di fascia alta muniti dei display LTPO di Samsung, rispettivamente nella prima e nella seconda metà del 2021.

I pannelli LTPO di Samsung, lanciati per la prima volta su Samsung Galaxy Note 20 Ultra, si basano su una particolare tecnologia che permette ai pannelli di modulare il refresh rate senza dipendere dalla presenza di un apposito componente hardware fra la GPU ed il controller del display stesso. Utilizzare questo genere di pannelli permetterebbe a OPPO e Xiaomi di integrare una tecnologia decisamente valida e molto importante dal punto di vista dei consumi.

Secondo Young, inoltre, Samsung starebbe valutando di presentare sul mercato Samsung Galaxy Note 20 Fan Edition, un po’ come fece qualche mese fa con Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Considerando l’elevata probabilità che la gamma Galaxy Note 21 sia ormai destinata a scomparire a seguito del lancio di Samsung Galaxy S21, l’azienda avrebbe così più tempo per spingere le vendite della nuova gamma di smartphone di fascia alta.

In copertina Samsung Galaxy Tab S7+