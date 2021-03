Dopo il lancio di Moto G30 e Moto G10, due smartphone di fascia medio-bassa di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa, un rumor ha rivelato che Motorola si appresterebbe a lanciare sul mercato altri 3 modelli: Moto G50, G100 e un terzo device dal nome interno “Hanoip”.

Il rumor, pubblicato dai ragazzi di TechnikNews, testata tedesca che già in passato aveva pubblicato speculazioni riguardanti questi device, ha rivelato le probabili specifiche dei prossimi tre device della serie G di Motorola.

Motorola G50, la probabile scheda tecnica

Il Moto G50, conosciuto anche con il codename Ibiza, dovrebbe arrivare in Europa ad un prezzo di 229 euro. Il device dovrebbe disporre di un display con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz , un processore Snapdragon 480 5G, una batteria da 5000 mAh, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna. Il device avrà inoltre un comparto fotografico composto da 2 fotocamere posteriori (48+2 Megapixel) e una anteriore da 13 Megapixel e potrebbe essere lanciato anche in India, con Android 11.

Motorola Moto G100 dovrebbe essere il fratello maggiore del G50

A gennaio Motorola aveva annunciato l’arrivo sul mercato cinese del Motorola Edge S e questo Moto G100 sembra essere proprio lo stesso smartphone ma con un nome diverso per il mercato europeo. Probabilmente sarà disponibile in diverse varianti come quella da 6 GB di RAM + 128 GB di memoria interna o quella da 8 GB di RAM + 256 GB di storage. Inoltre sarà probabilmente disponibile nelle colorazioni “Sky Blue” e “Violet” e potrebbe avere un pulsante fisico dedicato all’attivazione di Google Assistant.

Motorola “Hanoip”

Concludiamo questa carrellata di device con quello di cui al momento conosciamo soltanto il nome interno, cioè Hanoip. Questo nuovo smartphone sarà probabilmente equipaggiato con uno Snapdragon 675 (che debuttò nel 2018) e diversi tagli di memoria sia RAM che interna: è probabile infatti che venga rilasciato con configurazioni da 4 + 64 GB e 6 + 128 GB. Il leak si è soffermato poi in particolare sulle fotocamere, sembra infatti che il device sarà dotato di 2 fotocamere anteriori, una da 32 Megapixel e l’altra ultrawide da 16 Megapixel. Sul retro invece dovremmo trovare un sensore principale da 108 Megapixel (lo stesso che troviamo sul Samsung Galaxy S20 Ultra) e altre 3 fotocamere da 16, 8 e 2 Megapixel. Probabilmente le colorazioni saranno “Terracotta” “Sangria” e “Iceberg”.

I tre device sembrano sicuramente interessanti e se saranno confermate le specifiche, e i prezzi rimarranno competitivi, avranno sicuramente successo in un segmento di mercato dove da anni Motorola ha sempre proposte solide.

