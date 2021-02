Dopo l’economico Moto e6i, Motorola presenta due nuovi smartphone Android di fascia medio-bassa che saranno acquistabili da fine mese. Stiamo parlando di Motorola Moto G10 e Motorola Moto G30, in arrivo anche in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli e i prezzi.

Motorola Moto G30: caratteristiche e funzionalità

Partiamo da Motorola Moto G30, il più costoso del nuovo duo. Tra i suoi punti di forza troviamo il display IPS Max Vision a 90 Hz e a risoluzione HD+, accompagnato dal SoC Qualcomm Snapdragon 662 e da generose memorie (6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, espandibile), ma anche la batteria da ben 5000 mAh, che con un simile hardware dovrebbe garantire senza alcun problema la copertura di una giornata di uso intenso.

Motorola pare essersi concentrata anche sul comparto fotografico, che vede la presenza di ben cinque sensori in tutto, quattro sul retro e uno frontale. Quello principale è un Quad Pixel da 64 MP che combina 4 pixel in 1 per foto da 16 MP, pensato anche per gli scatti notturni grazie alla funzione Night Vision; lo affiancano il sensore ultra grandangolare (118° di FoV), il Macro Vision da 2 MP per gli scatti ravvicinati e il sensore per la profondità da 2 MP, utile per le foto ritratto e le sfocature.

Ecco le specifiche tecniche complete di Motorola Moto G30:

display Max Vision IPS da 6,5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel, 269 ppi) 90 Hz e 20:9

SoC Qualcomm Snapdragon 662 con CPU octa-core Kryo 260 a 2,0 GHz e GPU Adreno 610

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 64 MP (16 MP output, f/1.7 e 1,4 um), sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1,12 um e 118°), sensore Macro Vision da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um)

fotocamera anteriore da 13 MP con apertura f/2.2 e 1,12 um

connettività 4G LTE (Cat.4), Hybrid Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, NFC

porta USB Type-C 2.0 e porta per jack da 3,5 mm

sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, di luminosità, accelerometro, giroscopio

certificazione IP52

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 20 W

Android 11 con My UX

dimensioni di 165,22 x 75,73 x 9,14 mm, peso di 200 grammi

Motorola Moto G10: specifiche e differenze

Passiamo a Motorola Moto G10, uno smartphone che condivide gran parte delle caratteristiche con il fratello maggiore. Le principali differenze a livello hardware riguardano il SoC, che passa dallo Snapdragon 662 allo Snapdragon 460, la RAM (4 GB invece di 6) e i sensori fotografici (Quad Pixel da 48 MP il principale e da 8 MP quello per i selfie).

Anche a livello di design le differenze non sono semplici da notare a prima vista: frontalmente abbiamo lo stesso display IPS con notch a goccia e cornici contenute, ma non troppo, mentre sul retro una scocca in plastica con finitura e colorazione diversa (Aurora Grey in questo caso).

Ecco dunque le specifiche tecniche complete di Motorola Moto G10 (in grassetto le principali differenze con G30):

display Max Vision IPS da 6,5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel, 269 ppi) 90 Hz e 20:9

SoC Qualcomm Snapdragon 460 con CPU octa-core Kryo 260 a 1,8 GHz e GPU Adreno 610

e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD) quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 48 MP (12 MP output, f/1.7 e 1,6 um), sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1,12 um e 118°), sensore Macro Vision da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um)

porta USB Type-C 2.0 e porta per jack da 3,5 mm

sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, di luminosità, accelerometro, giroscopio

certificazione IP52

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 10 W

Android 11 con My UX

dimensioni di 165,22 x 75,73 x 9,19 mm, peso di 200 grammi

Motorola Moto G30 e Moto G10: prezzi e uscita in Italia

Motorola Moto G30 e Motorola Moto G10 saranno disponibili all’acquisto in Italia da fine febbraio nelle colorazioni Phantom Black (G30) e Aurora Grey (G10). Ecco i prezzi di vendita: