In queste ore OnePlus e Huawei rilasciano nuovi aggiornamenti software per alcuni device di fascia alta.

Novità aggiornamento OxygenOS Open Beta 7

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro ricevono l’aggiornamento alla Open Beta 7 di OxygenOS 11, dopo l’arrivo della Open Beta 6 all’inizio di febbraio. All’interno del nuovo package sono disponibili alcune piccole novità di poco conto, sebbene la più importante è evidentemente quella relativa alle patch di sicurezza di febbraio 2021. Ecco il changelog completo:

Sistema: aggiornamento alle patch di sicurezza di febbraio 2021; correzione del layout del salvataggio di sicurezza nel lockscreen.

Fotocamera: ottimizzazione della stabilità.



Come aggiornare OnePlus 8 e 8 Pro

L’aggiornamento per i top di gamma OnePlus può essere installato tramite un semplice flash della ROM se disponete di uno dei due device con la versione stabile di Android 10 o Android 11. Potete anche scaricare e installare la build incrementale se siete sulla Open Beta 6, ma solo se non avete rootato lo smartphone. In entrambi i casi, è necessario scegliere uno dei pacchetti ai link sottostanti ed installarli manualmente tramite l’apposito menu del pannello Aggiornamenti.

Novità aggiornamento EMUI 11.0.0.170

Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ stanno iniziando a ricevere la EMUI 11.0.0.170 con le patch di sicurezza di gennaio 2021. Questa è la maggiore novità presente all’interno dell’aggiornamento di sistema, sebbene sia lecito aspettarsi anche qualche miglioria a livello del sistema operativo.

Come aggiornare Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+

L’aggiornamento per i top di gamma Huawei, quando sarà disponibile, potrà essere scaricato tramite il pannello degli aggiornamenti software oppure attraverso l’app Supporto.

Novità aggiornamento EMUI 11.0.0.136

Huawei P30 e Huawei P30 Pro si aggiornano alla EMUI 11.0.0.136 con le patch di sicurezza di gennaio 2021, Huawei Mate X alla versione EMUI 11.0.0.136 e Huawei Enjoy 20 Plus 5G alla versione 10.1.1.166. La novità più importante è l’arrivo delle patch di sicurezza di gennaio 2021.

Come aggiornare Huawei P30, P30 Pro, Mate X e Enjoy 20 Plus 5G

L’aggiornamento per gli smartphone Huawei potrà essere scaricato tramite il pannello degli aggiornamenti software con l’app Supporto.

