Xiaomi Mi 11 5G è stato lanciato in Europa ieri, ma senza la versione Lite del flagship che tuttavia è emerso sul sito Web Bluetooth SIG a conferma che il dispositivo esiste. Secondo un noto leaker anche Xiaomi Mi 11 Pro 5G e Mi 11 Ultra 5G sembrano vicini al lancio, mentre è ufficiale che Redmi K40 sarà presentato molto presto.

È ufficiale: Redmi K40 sarà svelato il 25 febbraio

Oggi il vicepresidente della società Lu Weibing ha finalmente confermato che Redmi K40 sarà svelato il 25 febbraio.

Il suo post su Weibo si limita a rivelare che questo smartphone presenterà un nuovo design e che offrirà un’esperienza completamente nuova, ma il dirigente ha precedentemente confermato che la serie Redmi K40 adotterà il SoC Snapdragon 888 e che sarà alimentata da una batteria da 4.000 mAh con prezzi a partire da circa 385 euro.

Altri rapporti suggeriscono che la gamma Redmi K40 offrirà i tre modelli K40, K40S e K40 Pro che probabilmente supporteranno le reti 5G, mentre la variante Pro è attesa con una fotocamera principale da 108 MP.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G è in arrivo

La scheda sul sito Bluetooth SIG ribadisce anche il numero di modello di Xiaomi Mi 11 Lite 5G è M2101K9AG con la “G” finale che indica un device destinato al mercato globale/europeo piuttosto che a un modello cinese o indiano.

Il sito Bluetooth SIG menziona il supporto Bluetooth 5.2 il che fa dubitare delle voci secondo cui il dispositivo potrebbe adottare un chipset della serie Snapdragon 730, in quanto quest’ultima arriva al massimo al supporto Bluetooth 5.1, a meno che non si tratti di un chipset non ancora annunciato nella famiglia, oppure che la variante globale e la variante indiana differiscano in termini di chipset e/o connettività.

Ad ogni modo sembra che il Xiaomi Mi 11 Lite 5G sia vicino a una data di lancio, quindi ulteriori conferme non dovrebbero tardare ad arrivare.

Anche Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra sembrano vicini al lancio

Le indiscrezioni riguardanti Xiaomi Mi 11 Pro 5G e Mi 11 Ultra 5G sono emerse di recente e un noto informatore ha appena rivelato che entrambi questi smartphone Xiaomi stanno arrivando.

Il noto leaker Max Weinbach afferma che Xiaomi Mi 11 Pro 5G e Mi 11 Ultra 5G verranno lanciati tra aprile e maggio, senza specificare in quale ordine o se in contemporanea.

Xiaomi ha riservato un lancio separato per Xiaomi Mi 11, quindi è improbabile che ci saranno due ulteriori eventi di lancio per Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, pertanto è più probabile che entrambi i dispositivi vengano presentati allo stesso momento, anche se appare prematuro visto che Xiaomi Mi 11 5G è già un dispositivo estremamente potente.

Xiaomi Mi 11 Pro 5G potrebbe vantare alcuni miglioramenti alla fotocamera e alla batteria, mentre Mi 11 Ultra 5G potrebbe essere solo una variante con lo schermo più grande di quest’ultimo.