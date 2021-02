È un lunedì all’insegna delle offerte per il Huawei Store, lo store online ufficiale del produttore cinese, che apre la HMS Huawei Week con la promozione “Better together with AppGallery“.

La vicenda del ban degli USA ha avuto delle ripercussioni pesanti per Huawei, che, non potendo servirsi dei servizi di Google ha dovuto darsi da fare in proprio e lo ha fatto partendo proprio dai Huawei Mobile Services e dallo store proprietario AppGallery.

Con questa nuova iniziativa promozionale la casa cinese sembra voler porre l’accento proprio sugli sforzi fatti per riuscire a fronteggiare una situazione quasi proibitiva. Senza ulteriori indugi, passiamo subito alle offerte.

Offerte “Better together with AppGallery” di Huawei Store

La promozione prevede prima di tutto un coupon sconto di 50 euro su tutti gli ordini importo superiore a 500 euro. Il coupon è A50EOFF ed è valido da oggi, 22 febbraio, al 28 febbraio solo sui prodotti selezionati – Huawei Matebook D 14 R7 8+512G, MateBook D 14 i5 8GB+512GB, Matebook 14 R5 16+512G, Huawei Mate 40 Pro, P40 Pro, P40 Pro+ – e non è cumulabile con altri sconti.

Come si evince dal titolo scelto per la promozione, le offerte che la compongono sono principalmente in formato bundle e coinvolgono prodotti di tutti i tipi: dagli smartphone ai notebook, passando per tablet, cuffie e smartwatch.

Ecco tutte le offerte disponibili:

Per altre offerte e maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina della promozione:

