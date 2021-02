Novità per gli smartphone a rate con TIM: nuovi arrivi, Promo 5G e non solo

La giornata di domani, 22 febbraio 2021, sarà foriera di un gran numero di novità nel listino di TIM: oltre a tutte quelle che vi abbiamo illustrato in dettaglio ieri in questo articolo, occorre approfondire il discorso relativo all’acquisto di smartphone a rate.

Le novità da segnalare attengono in parte alla già menzionata Promo 5G, in parte ai nuovi e prossimi arrivi nel listino TIM, ma non solo.

TIM: Promo 5G gratis per tre mesi

L’analisi delle offerte TIM in arrivo deve partire dalla Promo 5G, volta a promuovere la nuova tecnologia di rete.

La promozione è dedicata a tutti coloro i quali a partire da domani acquisteranno un nuovo smartphone 5G con TIM, sia a rate che tramite pagamento in un’unica soluzione.

I clienti in questione avranno diritto alla Promo 5G, che permetterà di provare in maniera del tutto gratuita la rete 5G di TIM per un periodo di tre mesi a partire dall’acquisto dello smartphone.

Tanto l’attivazione quanto la disattivazione della promozione avverranno in modo del tutto automatico e senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. A quest’ultimo, con l’approssimarsi della scadenza della promo, verrà proposto di continuare a sfruttare il 5G mediante l’attivazione della 5G ON XTe a 5 euro al mese.

Smartphone a rate con TIM: novità

Per quanto riguarda l’acquisto di smartphone a rate con TIM, le novità riguardano gli acquisti effettuati presso i punti vendita aderenti, sia tramite rateizzazione standard (carta di credito o conto corrente) che tramite finanziamento TIMFin.

Come detto ieri in modo più approfondito, TIM sarà sponsor unico del Festival di Sanremo 2021 e per l’occasione lancerà spot televisivi e anche promozioni dedicate all’acquisto di smartphone a rate.

Prima di tutto, Samsung Galaxy A32 5G sarà acquistabile da tutti a 5 euro al mese per 30 mesi, senza anticipo, con rata finale di 50 euro in caso di finanziamento TIMFin su carta di credito. In caso di acquisto con TIMFin e conto corrente bancario, lo stesso device costerà 3 euro al mese per 30 mesi con 59 euro di anticipo e rata finale di 50 euro. Optando per la rateizzazione standard (senza finanziamento), il prezzo rimarrà quello solito di 8 euro al mese per 30 mesi (senza anticipo e rata finale).

A partire da domani, inoltre, ci saranno dei nuovi arrivi nel listino degli smartphone acquistabili a rate da tutti i clienti ricaricabili. Nella fattispecie:

Samsung Galaxy A12 sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 5 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento TIMFin su carta di credito, ma con rata finale di 50 euro.

senza costo di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento TIMFin su carta di credito, ma con rata finale di 50 euro. Motorola Moto G10 sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 7 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Con finanziamento TIMFin su carta di credito, invece, costerà 6 euro al mese per 30 mesi senza anticipo, ma con rata finale di 10 euro.

senza anticipo. Con finanziamento TIMFin su carta di credito, invece, costerà 6 euro al mese per 30 mesi senza anticipo, ma con rata finale di 10 euro. Realme 7 5G sarà disponibile all’acquisto al costo di 10 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Con finanziamento TIMFin su carta di credito, costerà 9 euro al mese per 30 mesi senza anticipo, ma con rata finale di 10 euro.

A partire dal 1 marzo 2021 il listino di TIM darà il benvenuto al nuovo top di gamma Xiaomi Mi 11 5G (ecco la nostra recensione) in versione 256 GB. Costerà 30 euro al mese per 30 mesi, senza anticipo, anche con TIMFin (rata finale azzerata).

Sempre a partire da domani, invece, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 saranno acquistabili anche con TIM Next – che permette di cambiare smartphone dal sesto al trentesimo mese di rateizzazione e prevede una garanzia smartphone obbligatoria da 6,90 euro al mese – tramite finanziamento TIMFin (solo carta di credito), a partire da 20 euro al mese. Ecco il listino completo:

Samsung Galaxy S21 5G 128GB (recensione) al costo di 20 euro al mese per 30 mesi senza anticipo (rata finale 0 euro);

(recensione) al costo di al mese per 30 mesi senza anticipo (rata finale 0 euro); Samsung Galaxy S21 5G 256GB al prezzo di 20 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (rata finale 0 euro);

al prezzo di al mese per 30 mesi con di anticipo (rata finale 0 euro); Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB al costo di 25 euro al mese per 30 mesi senza anticipo (rata finale 0 euro);

al mese per 30 mesi senza anticipo (rata finale 0 euro); Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB (recensione) al prezzo di 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (rata finale 0 euro);

(recensione) al prezzo di al mese per 30 mesi con di anticipo (rata finale 0 euro); Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB al costo di 30 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (rata finale 0 euro);

al mese per 30 mesi con di anticipo (rata finale 0 euro); Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB (recensione) al costo di 30 euro al mese per 30 mesi con 99 euro di anticipo (rata finale 0 euro).

I clienti TIM Next che li sceglieranno per sostituire il proprio smartphone attuale beneficeranno di uno sconto di 1 euro al mese.

Sempre da domani, nel listino con le offerte TIM Advance 4.5G, Advance 5G e Advance 5G Unlimited ci sarà Apple iPhone 12 64 GB anche con finanziamento TIMFin su carta di credito: a 15 euro al mese per 30 mesi senza anticipo ma con rata finale 220 euro con TIM Advance 4.5G; allo stesso prezzo ma con rata finale di 230 euro con Advance 5G e Advance 5G Unlimited.

Infine, si ricorda che l’attivazione di qualsiasi rateizzazione con TIM prevede un costo una tantum di 9,99 euro.