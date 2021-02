TIM offre 5G Gratis xTE e prepara offerte per Sanremo 2021 e Ten Go Senza Limiti

Il fine settimana vede TIM – uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile – darsi un gran da fare, tra una promozione 5G, diverse offerte in cantiere per il Festival di Sanremo 2021 e la nuova gamma Per Te.

TIM 5G Gratis xTE: tutti i dettagli

Prima di tutto TIM sta portando avanti una nuova campagna promozionale per la tecnologia 5G: in queste ore il noto operatore sta proponendo ad alcuni propri clienti di rete mobile la chance di provarla con mano per un mese in modo completamente gratuito.

La promozione risponde al nome di TIM 5G Gratis xTE e consiste in un mese di prova gratuita della navigazione su rete dati alla massima velocità disponibile, fino al 5G. I clienti fortunati la vedranno disponibile all’attivazione nell’applicazione ufficiale e/o nell’area clienti MyTIM, all’interno della sezione Offerte per Te.

È fondamentale sottolineare che la promozione in questione non aumenta il bundle dati di cui l’utente dispone, che rimane quello previsto dalla propria offerta attiva, ma soltanto la velocità di navigazione, che nelle aree coperte e coi dispositivi compatibili raggiunge i 2 Gbps in download e i 150 Mbps in upload.

I clienti che non si trovino in una zona coperta dal 5G TIM – attualmente sono le città di Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza e alcune località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena – o che non siano in possesso di un terminale capace di sfruttarlo, in funzione della stessa promozione si vedranno attivata la navigazione alla massima velocità consentita con le tecnologie 4G+ o 4.5G (vale a dire, rispettivamente, fino a 300 Mbps in download e 75 Mbps in upload e fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload).

La promozione, che permette altresì di ottenere priorità di rete nei luoghi affollati o in condizioni di alto traffico, presenta una validità di un mese, al termine del quale si disattiva da sola senza possibilità di rinnovo da parte del cliente.

Va ricordato che allo stato attuale il 5G di TIM è di tipo NSA (non standalone), pertanto si appoggia ancora agli apparati 4G.

TIM a Sanremo 2021: TIMMUSIC con Supergiga, Super FWA e non solo

Come era già accaduto negli anni scorsi, TIM sarà sponsor unico del Festival di Sanremo 2021, per questo motivo a partire da lunedì 22 febbraio introdurrà in listino alcune promozioni dedicate che verranno poi pubblicizzate durante l’evento, in programma dal 2 al 6 marzo.

Trattandosi di una kermesse musicale, non poteva ovviamente mancare all’appello TIMMUSIC, il servizio di streaming dell’operatore. A partire dal 22 febbraio, tutti coloro che attiveranno l’offerta TIM Supergiga 20 otterranno anche TIMMUSIC incluso nel prezzo senza limiti di tempo.

L’offerta TIM Supergiga 20 & TIMMUSIC comprenderà 20 GB in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. La promo in abbinamento, salvo proroghe, sarà disponibile fino al 25 aprile.

In occasione del Festival partirà poi un concorso legato a TIM Unica: durerà dal 2 al 6 marzo, sarà aperto a tutti i clienti TIM consumer e metterà in palio tanti premi.

Non mancherà uno spot televisivo dedicato ad una promozione per l’acquisto di smartphone a rate. Dal 22 febbraio, Samsung Galaxy A32 5G sarà acquistabile da tutti a 5 euro al mese per 30 mesi, senza anticipo. Inoltre, tutti quelli che acquisteranno uno smartphone 5G, a rate o in un’unica soluzione, riceveranno la Promo 5G gratis per tre mesi sulla propria linea, con attivazione e disattivazione automatiche. Al termine il cliente potrà attivare 5G ON XTe a 5 euro al mese.

Nelle prossime settimane il listino di TIM accoglierà nuovi smartphone acquistabili a rate: dal 1 marzo ci sarà Xiaomi Mi 11 5G (ecco la nostra recensione), dal 15 marzo anche OPPO Find X3 Pro, Lite e Neo.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, fino al 27 marzo verranno prorogate tutte quelle della gamma Nuova TIM Super: Super Fibra, Super Mega e Super ADSL, anche Super Wi-Fi e Super Wi-Fi TV. A partire dal 22 febbraio, inoltre, anche tutti i già clienti di rete fissa potranno attivare l’opzione Wi-Fi e Sicurezza a 6 euro al mese.

Passando all’offerta TIM Super FWA, di recente vi abbiamo parlato degli aumenti di velocità , dal 22 febbraio invece i clienti che la sottoscriveranno con modem outdoor potranno aggiungere anche la nuova opzione Super Velocità , con il primo mese gratis e poi a 2 euro al mese. Questa, ove disponibile, permetterà di raggiungere velocità massime di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Continuerà fino al 27 marzo, ma senza novità , l’offerta TIM FWA Ricaricabile, con linea solo dati per navigare da casa su rete mobile TIM. Il modem è incluso nel prezzo, non ci sono costi fissi, ma si possono acquistare ricariche a scelta. La navigazione illimitata, con primo periodo di 90 giorni incluso, costa 99 euro senza bolletta o vincoli contrattuali.

Infine, per quanto riguarda TIMVISION, detto della rimodulazione in arrivo, le offerte attive saranno disponibili fino al 27 marzo e inoltre dal 25 febbraio il servizio sarà fruibile anche direttamente su Google Nest Hub.

Offerte TIM Ten Go Senza Limiti: info e costi

A partire dal 23 febbraio, alcuni già clienti TIM avranno la possibilità di attivare le offerte ad personam della gamma Ten Go Senza Limiti. Alla versione XL, disponibile da settembre, se ne aggiungono altre due.

Eccole riassunte tutte:

TIM Ten Go Senza Limiti : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload (9 GB in Roaming UE e UK) a 15,99 euro al mese;

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload (9 GB in Roaming UE e UK) a TIM Ten Go Senza Limiti XL con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload (10 GB in Roaming UE e UK) a 17,99 euro al mese;

con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload (10 GB in Roaming UE e UK) a TIM Ten Go Senza Limiti XXL con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload (14 GB in Roaming UE e UK) a 23,99 euro al mese.

Tutte le offerte comprendono streaming video da smartphone e tablet solo in qualità SD.