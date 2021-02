Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi 10X 4G sono due smartphone agli antipodi per quanto riguarda dotazione tecnica, fascia di prezzo e appeal, ma oggi viaggiano a braccetto in fatto di aggiornamenti software: entrambi stanno finalmente iniziando a ricevere il major update ad Android 11, ovviamente rivestito dalla MIUI 12.

Xiaomi Mi 10 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Diamo la precedenza a Xiaomi Mi 10 Ultra, lo smartphone più estremo (esteticamente e tecnicamente) lanciato dal produttore cinese lo scorso anno.

Portato sul mercato cinese con a bordo la MIUI 12 ancora basata su Android 10, a sei mesi dal lancio ufficiale, lo smartphone del decennale di Xiaomi sta finalmente ricevendo l’agognato aggiornamento ad Android 11.

A dirla tutta, il roll out della versione Stable Beta, con versione firmware V12.1.1.0.RJJCNXM, risale al giorno 1 febbraio 2021, tuttavia adesso la build è stata resa disponibile per un numero più ampio di utenti e pare che venga identificata come Stable.

Le novità sono tutte le solite di Android 11, come sempre pesantemente personalizzato dalla MIUI.

Redmi 10X 4G: le novità dell’aggiornamento

Il secondo degli aggiornamenti odierni spetta a Redmi 10X 4G, non esattamente il modello più famoso del brand.

Lanciato nel solo mercato cinese insieme con il modello omonimo ma 5G e il modello Redmi 10X Pro, Redmi 10X 4G aveva debuttato con Android 10 e la MIUI 11. Adesso, dopo aver già ricevuto la MIUI 12, sta finalmente compiendo il passaggio ad Android 11.

Per questo smartphone è in roll out la build numero V12.0.2.0.RJOCNXM, che viene contrassegnata come Stable Beta. Questo vuol dire che, sebbene si tratti di un firmware praticamente definitivo, la sua distribuzione verrà limitata ad un numero ristretto di utenti per scongiurare la presenza di bug importanti e solo dopo verrà estesa a tutti.

Dal momento che Redmi 10X 4G è stato portato sui mercati internazionali, Italia compresa, come Redmi Note 9, anche per quest’ultimo il rilascio di Android 11 potrebbe essere dietro l’angolo.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi 10X 4G

Entrambi i modelli sono venduti soltanto in Cina e, se Redmi 10X 4G corrisponde al nostro Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Ultra non è mai arrivato ufficialmente da noi. Se ne avete importato uno, potete cercare manualmente l’aggiornamento entrando in Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti.

