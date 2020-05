Oggi, 26 maggio, Redmi ha presentato ufficialmente gli smartphone Redmi 10X e Redmi 10X Pro, facce della stessa medaglia che condividono molte specifiche hardware ma con importanti differenze.

Specifiche Redmi 10X e Redmi 10X Pro

Redmi 10X e Redmi 10X Pro ruotano attorno allo stesso concetto: offrire smartphone con connettività 5G a prezzi molto economici e con hardware di alto livello. Per raggiungere questo risultato, il team di sviluppo dei due smartphone ha lavoro a stretto contatto con MediaTek per ottimizzare le prestazioni dei device; questo ha permesso a Redmi di integrare in entrambi gli smartphone l’ultimo SoC MediaTek 820 il quale ha raggiunto un punteggio pari a 415.672 su AnTuTu Benchmark.

Frontalmente entrambi gli smartphone vedono la presenza di un ottimo pannello OLED di Samsung da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1800 pixel, sensore per le impronte digitali sotto il display e notch a goccia con sensore da 16 MP per Redmi 10X e 20 MP per Redmi 10X Pro. Il pannello offre una luminosità massima di 800 nit e supporto HDR10.

La presenza del SoC di MediaTek dà il via alla nascita dei primi smartphone con connettività 5G dual standby a ridosso della fascia di 200 euro (al cambio), mentre i tagli di RAM LPDDR4X da 6/8 GB e storage da 64/128 e 256 GB li rende in grado di supportare anche i task più impegnativi.

Venendo al comparto fotocamere, è qui che i due smartphone virano su due strade differenti. Redmi 10X è munito di un sistema triplo con un sensore principale da 48 MB, sensore grandangolare da 8 MP e sensore di profondità da 2 MP; di contro, il modello Redmi 10X Pro presenta invece un sistema quadruplo con sensore principale da 48 MP, sensore da 8 MP con zoom digitale 30x, sensore grandangolare da 8 MP e sensore macro da 5 MP.

La batteria è per entrambi da 4520 mAh ma cambia il supporto alla ricarica rapida: da 22,5 W per Redmi 10X e da 33 W per Redmi 10X Pro. Dal punto di vista dell’OS troviamo Android 10 con la MIUI 12.

Prezzo Redmi 10X e Redmi 10X Pro

Redmi 10X e Redmi 10X Pro verranno lanciati rispettivamente il prossimo 1 e 5 giugno nelle colorazioni blu, viola e oro. Ecco prezzi e configurazioni dei due terminali.

Redmi 10X

6 + 64 GB a 1,599 yuan, circa 205 euro ;

; 6 + 128 GB a 1,799 yuan, circa 230 euro ;

; 8 + 128 GB a 2,099 yuan, circa 270 euro ;

; 8 + 256 GB a 2,399 yuan, circa 310 euro.

Redmi 10X Pro