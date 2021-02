Dopo essersi staccata da Xiaomi, dalla quale si è resa indipendente due anni fa, Redmi ha puntato quasi esclusivamente sulla fascia media e medio/bassa del mercato. Uno dei modelli più recenti, presentato a inizio Gennaio 2021, è Redmi Note 9T che porta la connettività 5G anche su una delle serie più apprezzate degli scorsi anni e soprattutto su una fascia di prezzo accattivante.

E se state facendo un pensierino al nuovo medio gamma cinese, potete cogliere al volo l’occasione che Xiaomi, che continua a occuparsi della distribuzione sul suolo italiano, sta riservando in queste ore a Redmi Note 9T 5G, nella versione 4-64 GB.

Redmi Note 9T 5G, minimo storico su Amazon

Il prezzo è di quelli super allettanti e decreta per lo smartphone in oggetto un nuovo minimo storico dopo l’offerta promozionale lancio di 229 Euro. Il prezzo di listino infatti è di 249 Euro ma, in queste, potete acquistarlo su Amazon a ben 199 Euro.

▶️ Acquista Redmi Note 9T 5G a 199 Euro invece di 249 Euro su Amazon.it

Rientra di fatto tra le Winter Sale Week di Xiaomi ma non sappiamo fino a quanto durerà su Amazon, trattandosi di un calo di prezzo importante. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno smartphone con connettività 5G, un ampio display da 6,53 pollici con risoluzione FHD+, audio stereo, processore Mediatek Dimensity 800U, 64 GB di memoria interna UFS 2.1, batteria da 5000 mAh e tripla fotocamera posteriore, oltre all’interfaccia grafica MIUI 12.

Se volete approfondire potete dare un occhio alla recensione completa di Redmi Note 9T, per scoprirne tutti i segreti e le funzionalità.