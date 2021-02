Senza dubbio gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 rappresentano una delle soluzioni migliori per chi desidera acquistare un telefono top di gamma, potendo contare su un comparto hardware degno di nota, con processori potenti (sia la versione Qualcomm che quella Exynos), supporto alla connettività 5G, fotocamere performanti e anche diverse chicche software incluse nell’interfaccia personalizzata Samsung One UI.

Magisk supporta la serie Samsung Galaxy S21

Non manca, tuttavia, qualcuno che proprio al software potrebbe volere chiedere di più e il root del device potrebbe essere la strada più ovvia per aumentare le potenzialità dello smartphone.

Ebbene, la buona notizia per chi ha acquistato un modello della serie Samsung Galaxy S21 è che con l’ultima release di Magisk Canary arriva il supporto ai nuovi smartphone top di gamma del colosso coreano (sia quelli con CPU Qualcomm che quelli con CPU Exynos).

Ad annunciarlo è stato lo stesso sviluppatore di Magisk, con un messaggio su Twitter con il quale ha anche pubblicato il seguente screenshot di un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:

Le novità dell’ultima release di Magisk

Tra le altre novità dell’ultima release di Magisk troviamo l’unione con Magisk Manager, la risoluzione di alcuni bug (“Fix a bug when stopping MagiskHide does not take effect”; “Fix bug when unpacking lz4_lg compressed boot images”; “Fix incorrect APEX paths that caused libsqlite.so fail to load”) e il supporto per nascondere l’app Magisk con tecnica avanzata.

Lo sviluppatore fa presente che i possessori di uno dei telefoni della serie Samsung Galaxy S21 con CPU Exynos dovranno installare una patch aggiuntiva per effettuare il root del proprio device con l’ultima release di Magisk Canary.

Per il download dell’ultima versione di Magisk per Android vi rimandiamo alla pagina dedicata su GitHub (la trovate seguendo questo link) e vi ricordiamo che questo tipo di operazioni possono causare la perdita della garanzia offerta dal produttore.

