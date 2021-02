Ormai è indubbio, Samsung in questo 2021 sta tirando fuori gli artigli e l’obiettivo è chiaro: conquistare la vetta del mercato smartphone e non solo (avete già visto l’offerta su Galaxy Tab S7?). Dopo aver anticipato la presentazione e il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S21 a inizio gennaio, è partita con una serie di promozioni volte a incentivarne l’acquisto a cui si aggiunge un ulteriore sconto di Amazon.

Doppia offerta Amazon e rimborso Samsung per S21+

Samsung Galaxy S21+ ha un prezzo di listino pari a 1079 Euro ma coniugando l’offerta Amazon con quella di Samsung, è possibile ottenere quasi 200 Euro di sconto, raggiungendo un prezzo inferiore rispetto a quello di listino di Samsung Galaxy S21 (889 Euro)

Più precisamente lo sconto di Amazon porta il prezzo di listino a 983 Euro, a cui potete aggiungere la promozione Samsung che vi garantisce un rimborso pari a 100 Euro, vi basta registrare lo smartphone e il relativo acquisto sul vostro account Samsung Members per ottenerlo, portando così il prezzo totale pagato a 883 Euro.

▶️ Potete acquistare Samsung Galaxy S21+ su Amazon.it a questo link.

Per chi non lo conoscesse Samsung Galaxy S21+ è il fratello intermedio della nuova famiglia, si colloca a metà tra Samsung Galaxy S21, quest’ultimo con dimensioni e una batteria inferiori e il retro dello smartphone in plastica, e Samsung Galaxy S21 Ultra che offre qualcosa di più sul comparto fotografico. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione nonché confronto rappresenta una buona via di mezzo per chi cerca uno smartphone affidabile ma non eccessivamente costoso, soprattutto con questa duplice offerta.

Samsung Galaxy S21+ è dotato del processore Samsung Exynos 2100, 8GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna, un ampio display da 6,7 pollici Dynamic Amoled FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e una capiente batteria da 4800 mAh.