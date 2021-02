Samsung Galaxy Tab S7 è il best in class dei Tablet Android, quello che più di tutti riesce a competere con l’iPad Pro di Apple grazie ad un connubio tra hardware e software capace di offrire un’esperienza d’uso paragonabile a quella di un Notebook, soprattutto se si aggiunge la cover con tastiera.

Lo abbiamo provato con grande soddisfazione appena uscito a settembre 2020: internamente ha il processore Qualcomm Snapdragon 865+, un ampio display da 11 pollici Super Amoled, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite MicroSD fino a 1 TB. È dotato poi di S-Pen dedicata per prendere appunti, disegnare o muoversi all’interno del software, oltre alla modalità DEX che permette di trasformare letteralmente l’interfaccia grafica del sistema operativo per renderla più simile a quella di un computer con tanto di finestre, desktop con le icone alle applicazioni, menu di avvio, orario in basso a destra e collegamenti rapidi.

Doppia offerta Amazon + Samsung per Galaxy Tab S7

Il suo prezzo di listino è di 749 Euro ma, grazie a una promozione combinata Amazon + Samsung, è possibile portarselo a casa ad un prezzo decisamente concorrenziale e che, con molta probabilità, non si ripeterà nei prossimi mesi. Amazon infatti lo sconta direttamente a carrello a 599 Euro ma, grazie alla promozione San Valentino di Samsung, una volta acquistato potrete ricevere un rimborso pari a 150 Euro, portando così il prezzo totale a 449 Euro (esattamente 300 Euro di sconto).

▶️ Potete acquistarlo su Amazon a 599 Euro, dopodiché chiedere il rimborso di 150 Euro Samsung come descritto nel nostro articolo.

Nel caso in cui voleste aggiungere la cover tastiera, la trovate su Amazon a questo link, o in alternativa potete valutarne una più economica.

Nella nostra recensione di Galaxy Tab S7+ lo abbiamo definitivo come l’iPad Pro killer in quanto a un prezzo competitivo offre un’esperienza d’uso simile ma con caratteristiche hardware più all’avanguardia come un display definito e di altissima qualità, performance di livello e funzionalità software complete. Potete rileggerla nel nostro articolo oppure dare un occhio alla video recensione qui sotto.