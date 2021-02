Se il teardown ufficiale di Xiaomi Mi 11 5G non dovesse bastarvi, è online la versione più classica, firmata e filmata da Zack Nelson, meglio noto come JerryRigEverything. Test passato senza problemi per il nuovo gioiellino di Xiaomi, ma ecco tutti i dettagli e il filmato in questione.

Il video teardown di Xiaomi Mi 11 5G

Utensili e videocamera alla mano, il noto youtuber anche stavolta ha messo mano al nuovo smartphone di punta di Xiaomi, per svelarne tutti i dettagli più nascosti e la qualità costruttiva.

Fra i focus principali dell’analisi c’è senza dubbio la batteria e il suo superlativo sistema di ricarica wireless. Al di sotto della back cover è proprio questo il componente di Xiaomi Mi 11 5G che si cela per primo, un grosso pannello di rame circolare.

Nelson prosegue poi senza intoppi con lo smontaggio fino ad arrivare a rimuovere i cablaggi, la batteria, i sensori del comparto fotografico, fino alla camera di raffreddamento. Rimontato, la prova dell’accensione riesce senza alcun problema.

Per tutti i dettagli, ecco il video in questione; buona visione.

Per ulteriori informazioni e per le nostre prime impressioni su Xiaomi Mi 11 5G vi consigliamo inoltre di dare un’occhiata al filmato che segue.