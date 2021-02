La versione globale di Xiaomi Mi 11 5G è ufficiale da pochissimi giorni, e l’azienda ha pensato bene di tenere alto l’hype sulla sua ultima fatica pubblicando un video teardown ufficiale in cui svela la qualità costruttiva del top di gamma Android. Il breve video – dura poco più di 2 minuti – è stato editato e montato in modo tale da rendere il tutto quasi come un’esperienza simile al lancio di un device, piuttosto che invece alla disamina dei suoi componenti e alla riparabilità del dispositivo.

Qualità costruttiva da campione

Uno degli aspetti più singolari di Xiaomi Mi 11 5G è sicuramente la facilità con cui si può rimuovere la scocca posteriore, così da accedere al cuore pulsante del device stesso non prima però di aver rimosso la generosa bobina per la ricarica wireless con supporto alla ricarica rapida da 50 W. Il modulo fotografico del device è composto da un unico componente di vetro facilmente rimovibile attraverso tre viti.

La scheda madre, nascosta sotto i cavi che la connettono alla bobina per la ricarica wireless, ai vari sensori ambientali, le antenne e quant’altro, funge da base su cui poggia il sistema fotografico principale e, ovviamente, il processore Qualcomm Snapdragon 888, lo storage in formato UFS 3.1 ed il modulo Wi-Fi 6.

La rimozione degli speaker inferiori, realizzati in collaborazione con Harman Kardon, apre la via al modulo batteria da 4600 mAh. Nel video sembra che la rimozione avvenga piuttosto facilmente e senza grosse complicazioni, forse per via della giusta quantità di colla a caldo.

Se siete curiosi di scoprire le altre particolarità del video teardown di Xiaomi Mi 11 5G, vi consigliamo di guardare il breve filmato soprastante. Invece, qui sotto, vi proponiamo le nostre prime impressioni dopo 24 ore passate con il nuovo top di gamma di Xiaomi.