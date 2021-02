A distanza di oltre un mese dalla presentazione in Cina, Xiaomi ha annunciato oggi la versione globale del suo flagship Xiaomi Mi 11 5G, il primo a utilizzare una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888. Oltre alla potenza garantita dalla nuova soluzione Qualcomm, Xiaomi Mi 11 punta sulla fotografia, con un comparto di alta qualità, senza trascurare l’audio e l’autonomia. Un top di gamma sotto tutti gli aspetti insomma, del quale riepiloghiamo subito le caratteristiche.

Scheda tecnica da top di gamma

Si parte dall’enorme schermo AMOLED WQHD+ (1440 x 3200 pixel) da 6,81 pollici, con punch hole per alloggiare la fotocamera frontale. Il display può contare su una frequenza di refresh di 120 Hz e tecnologia di colore a 10 bit, con sensore di impronte digitali integrato sotto la superficie.

Sotto alla scocca troviamo lo Snapdragon 888 affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, connettività 5G, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.2, dual SIM, NFC, GPS a doppia frequenza e connettore USB Type-C. Quest’ultimo permette di ricaricare la batteria da 4.600 mAh con potenza di 55 watt, affiancata dalla ricarica wireless a 50 watt e ricarica wireless inversa a 10 watt. Nella confezione di vendita è presente un carica batterie GaN da 55 watt, per sfruttare al massimo l’elevata velocità di ricarica.

La tripla fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Nella parte frontale, all’interno del foro nello schermo, è presente un sensore da 20 megapixel.

Xiaomi Mi 11 5G arriva sui mercati internazionali con MIUI 12 basata su Android 11, ma nel corso del secondo trimestre di quest’anno sarà tra i primi a ricevere l’aggiornamento a MIUI 12.5, l’interfaccia aggiornata con prestazioni migliorate e consumi ridotti.

Cura per tutti i dettagli

Ancora una volta Xiaomi ha curato la qualità audio, migliorando rispetto alla generazione precedente. Gli speaker stereo sono infatti stati realizzati in collaborazione con Harman Kardon, per un audio cinematografico di altissimo livello.

Xiaomi Mi 11 5G è protetto su entrambi i lati da vetro Gorilla Glass Victus, per garantire la massima resistenza alle cadute e ai graffi. La cover posteriore adotta una doppia finitura satinata, che evita fastidiosi riflessi catturando la luce, e non trattiene le ditate, mantenendo perfetta l’estetica del dispositivo.

Di alta qualità la fotocamera posteriore, con una lunga serie di modalità rese possibili dall’intelligenza artificiale: Parallel World per duplicare e invertire la scena, Freeze Frame Video per creare parti del video sospese nel tempo, Magic Zoom che ingrandisce e rimpicciolisce la scena con un effetto thriller e molto altro.

Non mancano le funzioni di editing avanzate per cancellare oggetti indesiderati, una nuova modalità Time Lapse, e una qualità fotografica che nel complesso è migliorata rispetto a quella di Xiaomi Mi 10.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi MI 11 5G arriverà in Italia nei primi giorni di marzo al prezzo di 799,90 euro per la versione 8-128 GB e a 899,90 euro per la versione 8-256 GB. Due le colorazioni inizialmente disponibili: Horizon Blue e Midnight Grey, mentre nelle prossime settimane arriveranno la versione Cloud White e la Lei Jun Limited Edition.

Potete però acquistarlo su AliExpress, con disponibilità immediata e spedizione in pochi giorni dai magazzini cinesi (ovviamente in versione globale) con un coupon del valore di 79 dollari, che vi permetterà di portarvelo a casa a un prezzo scontatissimo nella versione 8-128 GB. Potete richiedere il coupon speciale mandando una mail all’indirizzo rebecca511025@gmail.com.

Informazione Pubblicitaria