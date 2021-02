Proseguono le iniziative di San Valentino di Huawei: dopo le offerte sul Huawei Store, anche dedicate al mondo tech, la casa cinese mette a disposizione di tutti gli iscritti a Member Center premi e regali per la festa degli innamorati.

Ancora regali per il San Valentino Huawei

In occasione di San Valentino Huawei propone premi e regali per tutti gli iscritti a Member Center, l’applicazione sviluppata dall’azienda disponibile su AppGallery che offre vantaggi e servizi esclusivi. Le offerte della campagna “Better Together” proseguiranno fino al 14 febbraio 2021 sul Huawei Store, mentre i regali speciali di Member Center saranno disponibili per qualche giorno in più, fino al 18.

All’interno dell’applicazione potete trovare sconti del 50% sui temi, coupon gratuiti da guadagnare coi film, mesi gratis di servizi (3 mesi di prova di Huawei Video e 1 mese di Huawei Music per i nuovi utenti), coupon da 3 a 10 euro per gli acquisti sui giochi, una selezione di titoli a tema e non solo. Per accedervi è sufficiente scaricare l’app Member Center da AppGallery (se già non lo avete fatto trovate il link in fondo) e selezionare il premio o il regalo che più fa per voi.

Prosegue fino al 21 febbraio 2021 il concorso a premi “Huawei Valentine Win“, attraverso il quale potete provare a vincere alcuni bundle: Huawei FreeBuds Studio + Watch GT2 Pro, Huawei P Smart 2021 Gold + P Smart 2021 Black, Huawei FreeBuds Pro + Watch Fit oppure Huawei FreeBuds 3i + Band 4. Per scoprire tutte le iniziative Huawei di San Valentino potete seguire questo link.

