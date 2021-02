La competizione tra le varie piattaforme social è quanto mai accesa e in questo senso non giunge a sorpresa la recente mossa di Instagram: una presa di posizione decisa – sebbene non esplicita – contro i TikTok riciclati che pullulano nella sua sezione Reels.

Nelle recenti linee guida per gli Instagram creators, la piattaforma ha annunciato degli imminenti miglioramenti relativi ai suggerimenti dei reels ad esempio nel tab dedicato. Instagram invita i creator a seguire le best practices per avere maggiori possibilità di essere scoperti da nuovi follower.

I sondaggi condotti – si riporta – hanno messo in evidenza che gli utenti sono in cerca di contenuti piacevoli, divertenti e interessanti nel tab Reels. A questo viene aggiunto che la fruizione dei Reels diventa molto meno appagante quando i contenuti sono di scarsa qualità, ad esempio per via della bassa risoluzione, oppure chiaramente riciclati da altre piattaforme, come evidenziato dalla presenza di watermark o loghi.

Per questi motivi Instagram ha preso la decisione di rendere contenuti di questo tipo meno evidenti, e pertanto con molte meno chance di essere scoperti tramite suggerimenti da nuovi follower, nella sezione Reels.

Sebbene non si faccia espressa menzione di TikTok, il riferimento non potrebbe essere più evidente. D’altronde la funzione Reels di Instagram nasce proprio nel tentativo di emulare il successo del format di TikTok ed è normale che il social di Zuckerberg non voglia ritrovarsi invaso da contenuti riciclati col logo del rivale in bella vista.

Rimuovere il watermark di TikTok prima di caricare i video su Instagram Reels

Una mossa di questo tipo, il linea teorica, costringerebbe i creator a realizzare contenuti separati per le due piattaforme o quanto meno, partendo dallo stesso video originale, a caricarlo separatamente su entrambe, anziché semplicemente ricondividerlo.

In via alternativa, per coloro che preferiscano creare il contenuto direttamente per TikTok e poi postarlo su Instagram senza essere penalizzati dal nuovo algoritmo, esiste un semplice rimedio: dal momento che Instagram terrà d’occhio watermark e logo di TikTok, basterà rimuoverli prima dell’upload.

Per farlo, è sufficiente sfruttare servizi come Musically Down come segue:

Copiare il link del video TikTok che si desidera pubblicare su Instagram

Incollare il link nel campo apposito su Musically Down

Effettuare il download tramite il tasto dedicato.

Le versioni più recenti delle app di Instagram e TikTok per Android sono disponibili sul Google Play Store rispettivamente qui e qui.

Non dimenticate di seguirci su Instagram a @tuttoandroid e su TikTok a @tuttotech.net.

Leggi anche: Ecco tutte le funzioni nascoste di Instagram