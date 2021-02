Nella giornata di oggi, 10 febbraio 2021, Michael Kors – brand che fa parte del Fossil Group – ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia degli smartwatch Access Gen 5 Lexington e Access Gen 5 Bradshaw con sistema operativo Wear OS by Google.

Design e scheda tecnica

I due smartwatch fanno parte della collezione Spring 2021 e sono rivolti al pubblico femminile, mettendo insieme le funzioni tipiche degli smarwatch Wear OS con un design elegante e alla moda, con dettagli che – come si evince dall’immagine di apertura e da quelle riportate a fine articolo – non passano di certo inosservati.

Michael Kors Access Gen 5 Lexington e Bradshaw presentano cassa in acciaio rotonda da 44 mm e cinturino in silicone a due pezzi oppure bracciale in maglia d’acciaio per il primo, bracciale a tre maglie in acciaio per il secondo.

Un rapido sguardo alla scheda tecnica rivela la presenza, per entrambi, di 8 GB di memoria interna, Bluetooth 4.2 e sensoristica comprensiva di accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco, microfono, NFC, GPS integrato.

Funzioni smart

Messa da parte la componente estetica, che pure in prodotti del genere è un aspetto tutt’altro che di secondaria importanza, ci concentriamo su quella smart. Michael Kors Access Gen 5 Lexington e Bradshaw sono smartwatch Wear OS e pertanto si integrano innanzitutto coi servizi di Big G, come Google Fit per tenere traccia di allenamenti e stato di salute, Google Pay per i pagamenti in mobilità e l’assistente virtuale Google Assistant. Tutto questo ovviamente senza tralasciare il Play Store.

I due smartwatch sono utilizzabili ovviamente sia con smartphone Android che con iPhone e tra le funzioni che il produttore mette in evidenza meritano una menzione:

le chiamate , effettuate e ricevute, tramite Bluetooth, sfruttando il collegamento con lo smartphone e la nuova tile Telefono (con tanto di avatar dei contatti, cronologia e stato delle chiamate in corso);

, effettuate e ricevute, tramite Bluetooth, sfruttando il collegamento con lo smartphone e la nuova tile Telefono (con tanto di avatar dei contatti, cronologia e stato delle chiamate in corso); l’ altoparlante di sistema per poter sfruttare i comandi vocali di Google Assistant direttamente dal polso;

per poter sfruttare i comandi vocali di Google Assistant direttamente dal polso; le nuove modalità di utilizzo della batteria come: modalità di allenamento in risparmio energetico tramite app Wellness, che monitora parametri essenziali come battito cardiaco (mediante il nuovo sensore cardiofitness), andatura, distanza, passi e non solo; modalità personalizzata in base alle proprie abitudini; modalità estesa. Il tutto senza dimenticare la ricarica rapida (50 minuti per raggiungere l’80%). Il produttore dichiara fino a 36 ore di autonomia.

Immagini e prezzi in Italia

Ciascuno dei due modelli arriva sul mercato italiano in due varianti, eccole coi rispettivi prezzi.

Michael Kors Access Gen 5 Lexington:

Colore oro a 399 euro

Colore rosa a 349 euro

Michael Kors Access Gen 5 Bradshaw: