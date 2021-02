In questi giorni i più importanti operatori telefonici svelano diverse novità per i propri clienti.

TIM Giga e Voce XL ad alcuni clienti

Per i clienti TIM che hanno dato il proprio consenso a ricevere informazioni commerciali, l’operatore mobile italiano potrebbe offrire ai propri clienti la possibilità di attivare la promozione TIM Giga e Voce XL. La promozione fa riferimento ad un pacchetto mensile in cui sono presenti 500 minuti di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 5 GB di traffico dati su rete 4G ed un costo mensile di 3 euro per 12 mesi. Allo scadere dell’anno di promozione, essa terminerà automaticamente.

Vodafone Special per gli ex clienti

Vodafone, come campagna winback per attirare ex clienti dell’operatore rosso, sta avviando una campagna di teleselling tramite call center con diverse offerte che rientrano all’interno del pacchetto Vodafone Special. Gli ex clienti che stanno ricevendo una chiamata commerciale da Vodafone e che provengono da Fastweb e da altri operatori virtuali, possono attivare l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 7 euro al mese. Altri clienti potrebbero invece vedersi proposta l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition che include minuti illimitati verso tutti i numeri mobile e nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese. Infine, viene anche proposta l’offerta Vodafone Special Unlimited che prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 10 euro al mese.

Novità per WinDay di WINDTRE

Il concorso a premi WinDay di WINDTRE abbraccia adesso un nuovo terminale Samsung per quanto riguarda il programma Win Giga Quiz: Samsung Galaxy S21 5G. Il nuovissimo terminale Android di fascia alta del colosso sudcoreano si affianca all’opzione WinDay 1000 GB riservata al primo classificato al Giga Quiz dell’operatore mobile. Per ottenere i premi gli utenti devono rispondere correttamente a tutti e 9 i quesiti del quiz entro un tempo massimo di dieci secondi a domanda.

L’operatore telefonico svela anche la sua personale promozione valida dall’8 al 14 febbraio per alcuni clienti selezionati. Essi hanno la possibilità di attivare la promozione 100 Giga xTe Special Week oppure 100 Giga Week con l’iniziativa “Fai il Pieno di Giga per un San Valentino incredibile“. Per la giornata di domenica 14 febbraio, ovvero il giorno di San Valentino, l’operatore telefonico offrirà ai propri clienti traffico Internet mobile senza limiti, mentre il premio WinDay per la giornata di oggi 8 febbraio 2021, è uno sconto del 30% presso le profumerie Marionnaud.

