Febbraio sarà un mese molto importante per i possessori di smartphone Huawei, HONOR e OPPO, destinati a ricevere nuovi aggiornamenti delle rispettive interfacce. Ecco dunque nel dettaglio quali saranno i dispositivi che saranno aggiornati nelle prossime settimane, la maggior parte dei quali con versioni stabili dei software.

EMUI e Magic UI per Huawei e HONOR

Mentre sono incorso i primi test con HarmonyOS, che nel corso del 2021 potrebbe essere reso disponibile per tutti i propri smartphone, Huawei procede al rilascio della versione stabile di EMUI 11 basata su Android per numerosi smartphone.

Dopo il programma beta, quasi completamente terminato in Cina, sta per iniziare il roll out della versione stabile, che includerà le patch di sicurezza del mese di febbraio. A seguire la lista completa degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento, sia quelli inclusi nella lista mensile sia in quella trimestrale, che include sia le versioni globali che quelle cinesi degli smartphone Huawei e HONOR.

Smartphone con aggiornamenti mensili

Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite New Edition, Huawei Mate 40, Huawei Mate 4o Pro, Huawei Mate 40 Pro+, Huawei Mate 40 Pro RS Porsche Design, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 30 RS Porsche Design, Huawei Mate 30E, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate X, HONOR 30, HONOR 30 Pro, HONOR 30 Pro+, HONOR 30S, HONOR V30, HONOR V30 Pro, HONOR 20, HONOR 20 Pro, HONOR 20S, HONOR V20, HONOR Magic 2

Smartphone con aggiornamento trimestrale

Huawei P40 Lite, Huawei P40 lite 5G, Huawei P40 Lite E, Huawei P30 lite, Huawei P20 lite, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart 2020, Huawei P Smart S, Huawei P Smart+ 2019, Huawei Mate 20 Lite, Huawei Y5 2019, Huawei Y5p, Huawei Y6 2019, Huawei Y6 Prime 2019, Huawei Y6 Pro 2019, Huawei Y6p, Huawei Y6s, Huawei Y7 2019, Huawei Y7 Prime 2019, Huawei Y7 Pro 2019, Huawei Y7p, Huawei Y8p, Huawei Y8s, Huawei Y9 Prime 2019, Huawei Y9a, Huawei Y9s, Huawei Nova 8, Huawei Nova 8 Pro, Huawei Nova 8 SE, Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 Pro 5G, Huawei Nova 7 SE, Huawei Nova 7 SE Vitality Edition, Huawei Nova 7i, Huawei Nova 6, Huawei Nova 6 SE, Huawei Nova 5, Huawei Nova 5 Pro, Huawei Nova 5T, Huawei Nova 5i/5i Pro/5z, Huawei Nova 4/4e, Huawei Nova 3, Huawei Nova Lite 3, Huawei Nova Lite 3+, Huawei Nova 3i, Huawei Maimang 9, Huawei Maimang 8, Huawei Enjoy 20 5G, Huawei Enjoy 20 Plus, Huawei Enjoy 20 Pro 5G, Huawei Enjoy 10, Huawei Enjoy 10 Plus, Huawei Enjoy 10e, Huawei Enjoy 10S, Huawei Enjoy 9, Huawei Enjoy 9e, Huawei Enjoy 9S, Huawei Enjoy Z 5G, HONOR 30, HONOR 30 Pro+, HONOR 30i, HONOR 30S, HONOR View 30 Pro, HONOR 20e, HONOR 20i, HONOR 20S, HONOR 20 Lite, HONOR 10 Lite, HONOR 10i, HONOR 9A, HONOR 9C, HONOR 9S, HONOR 9X, HONOR 9X lite, HONOR 9X Pro, HONOR 8A, HONOR 8S, HONOR 8A Pro, HONOR X10 Max, HONOR X10, HONOR Play 9A, HONOR Play 8C, HONOR Play 8A, HONOR 30 Youth Edition, HONOR 20 Youth Edition, HONOR 10 Youth Edition, HONOR Play 4T, HONOR Play 4T Pro, HONOR Play 4 Pro, HONOR Play 3, HONOR Play 3e

Questi invece i tablet che saranno aggiornati:

Huawei MediaPad T3, Huawei MediaPad T5, Huawei MediaPad M5 Lite 10, Huawei MediaPad M5 Lite 8, Huawei MatePad Pro, Huawei MediaPad M6, Huawei MatePad, Huawei MatePad Pro, Huawei MatePad T, Huawei MatePad T 10s, Huawei MatePad T 10, Huawei Enjoy Tablet, Huawei Enjoy Tablet 2, HONOR Pad V6, HONOR Pad X6

ColorOS 11 per questi smartphone OPPO

A quasi cinque mesi dal rilascio della prima versione beta di ColorOS 11 basato su Android 11, OPPO ha finalmente comunicato la roadmap per il rilascio della versione stabile della propria interfaccia, che sarà disponibile nei prossimi giorni per numerosi smartphone.

Per alcuni modelli il roll out è già partito, per altri invece sarà necessario attendere ancora qualche settimana ma entro marzo buona parte dei dispositivi riceverà la versione stabile. Per alcuni modelli è invece iniziato il rilascio della versione beta, con la stabile che dovrebbe seguire nelle settimane successive. I modelli più datati o di fascia base dovranno invece attendere il secondo trimestre per ricevere la prima beta. Ecco i modelli interessati: