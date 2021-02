Con l’arrivo di Realme V11 5G cresce il portfolio di smartphone economici della serie V di Realme con supporto alla connettività 5G.

Design e caratteristiche Realme V11 5G

Presentato da poco in Cina, Realme V11 5G è un terminale di fascia medio-bassa con alcune caratteristiche interessanti. Frontalmente la lavorazione è quella che si ci aspetta da un terminale che non supera i 200 euro nella versione da 6 + 128 GB, ed infatti troviamo cornici piuttosto generose e il notch a goccia frontale in cui trova posto il sensore da 8 MP con apertura f/2.4. Il display da 6,52 pollici è di tipo LCD con risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel, piuttosto standard per questa fascia di prezzo, mentre sul retro il modulo fotografico principale è di tipo squadrato, piuttosto compatto, e ingloba il sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2, il sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4 ed il flash LED.

MediaTek Dimensity 700 è il processore scelto per Realme V11 5G ed è accompagnato da 4 o 6 GB di RAM di tipo LPDDR4x, 128 GB di storage su standard UFS 2.1 espandibili tramite micro SD, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 W tramite USB Type-C e Bluetooth 5.0. Bene la connettività con il supporto alle reti 5G SA/NSA e dual 4G VoLTE, mentre l’unica nota negativa è la presenza di Android 10 al posto del più recente Android 11.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,52 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore MediaTek Dimensity 700;

4/6 GB di RAM LPDDR4x con storage UFS 2.1 da 128 GB espandibile fino a 1 TB tramite micro SD;

fotocamera principale: sensore da 13 MP con apertura f/2.2 e sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, porta USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W;

dimensioni: 164,4 x 76 x 8,4 mm;

peso: 186 grammi;

Android 10 con Realme UI.

Prezzo e disponibilità Realme V11 5G

Realme V11 5G è disponibile già da oggi in Cina nelle colorazioni Vibrant Blue e Quiet Grey ai seguenti prezzi: