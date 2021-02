Ormai da diverse settimane il team di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento ufficiale che sta portando su vari smartphone dell’azienda la nuova interfaccia One UI 3, basata su Android 11 (arrivata nelle scorse ore pure sulla serie Samsung Galaxy S10 in Italia), versione che introduce diverse interessanti novità, a partire da una grafica decisamente più moderna ed accattivante.

Senza dubbio il colosso coreano ha deciso di non lasciare nulla al caso, curando anche i più piccoli particolari (basti pensare alle animazioni) e pare che abbia centrato l’obiettivo, almeno stando a quanto è possibile apprendere da buona parte dei commenti di chi ha già avuto modo di provare la nuova interfaccia.

Samsung ci presenta One UI 3

Ma il produttore coreano ha deciso di spingersi oltre ed ha realizzato un video di quasi quattro minuti con cui si sofferma sulle principali novità introdotte con One UI 3.

“One UI 3: Official Introductions Film“, questo il titolo scelto dal team di Samsung per il video promozionale, punta i riflettori sugli aspetti più interessanti dell’interfaccia, ricordando che le priorità principali del produttore erano il comfort e l’efficienza. E la nuova UI ha portato vari perfezionamenti, nuovi elementi grafici (basti pensare alla schermata di sblocco o ad alcune delle applicazioni proprietarie) e animazioni più ricche, queste ultime pensate anche per mettere ulteriormente in risalto i nuovi display con refresh rate a 120 Hz.

Se siete curiosi di scoprire su quali aspetti di One UI il team di Samsung ci tiene a soffermarsi, non vi resta altro da fare che guardare il seguente video. Buona visione:

Ricordiamo che sono già diversi gli smartphone Samsung lanciati con One UI 3 a bordo mentre molti di quelli meno recenti hanno ricevuto l’aggiornamento con la nuova interfaccia.

Voi avete già provato One UI 3?

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G