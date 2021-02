Il lavoro di Samsung, teso a migliorare l’esperienza utente di quanti utilizzano i suoi smartphone, continua a ritmi serrati e proprio oggi ha rilasciato in Italia un altro aggiornamento software per la gamma Samsung Galaxy S10 (S10 5G, S10 Plus e S10e) che porta finalmente con sé la One UI 3.0 e tutte – ne sono davvero tante – le ottimizzazioni che ne seguono.

Samsung Galaxy S10 riceve la One UI 3.0 basata su Android 11

Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e, nelle ultime ore, hanno cominciato a ricevere in Italia il nuovo e atteso aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11, segno che sono stati definitivamente superati i problemi che in un primo momento avevano costretto l’azienda a fermare, a sorpresa, il roll out del nuovo update in tutta Europa. Le novità dell’update, come potete senz’altro immaginare, non sono poche: infatti la versione 3.0 della One UI darà vita a un parziale rinnovamento dell’interfaccia di sistema, garantendo nel contempo il supporto al menu “Conversazioni” di Android 11 e al doppio tap sulla home screen per bloccare lo schermo.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento e procedere all’installazione non dovrete far altro che recarvi in Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Ricordate che potrebbero però volerci giorni prima che l’aggiornamento raggiunga tutti i dispositivi, pertanto non c’è nulla di cui sorprendersi se oggi non riuscite ancora effettuarne il download.

