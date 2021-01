Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra si aggiornano in Italia con miglioramenti alla qualità fotografica e alla stabilità del sistema. I firmware in distribuzione sono i G99XBXXU1AUAB: andiamo a scoprire tutte le novità che portano sulla nuova gamma di flagship.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

L’aggiornamento è in distribuzione in Italia per tutta la gamma, composta da Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, anche per i dispositivi brandizzati dagli operatori. Il changelog rimane piuttosto generico e riporta miglioramenti alle prestazioni di Fotocamera e perfezionamenti per quanto riguarda le prestazioni generali del dispositivo.

A queste novità si aggiunge l’eliminazione di alcuni bug non specificati, mentre le patch restano a gennaio 2021. Naturalmente si rimane sulla One UI 3.1, la personalizzazione di Samsung basata su Android 11 e ricca di funzionalità appositamente pensate per sfruttare l’hardware dei flagship 2021. Il download richiede poco meno di 270 MB, quindi nulla di particolarmente pesante.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

L’aggiornamento è in rollout sui modelli italiani, sia no brand sia brandizzati: per aggiornare Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra potete attendere la notifica del sistema oppure cercare manualmente il nuovo firmware recandovi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

In caso di esito negativo non vi resta che attendere ancora qualche ora per procedere con l’installazione. Fateci sapere se avete scovato qualche altra novità non riportata da Samsung sul vostro nuovo smartphone.