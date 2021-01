Dopo l’addio del navigation drawer nel Play Store, sembra che anche l’app Google Play Giochi sia pronta per una nuova feature.

Le stringhe contenute nel codice dell’ultimo APK di Google Play Giochi suggeriscono che Google sta lavorando per aggiungere una nuova funzionalità che permetterà di accedere a una sezione con tutti i giochi installati accessibile dalla schermata home dello smartphone.

Gli indizi presenti nell’ultimo aggiornamento di Google Play Giochi evidenziano il funzionamento della nuova feature quando verrà rilasciata con un futuro aggiornamento dell’app.

Google Play Games testa una nuova cartella per i giochi

Le stringhe individuate da XDA nell’APK della versione 2021.01.24213 di Google Play Giochi suggeriscono che l’app popolerà automaticamente questa cartella con tutti i giochi installati sul vostro dispositivo, offrendo un rapido accesso agli stessi. Insieme alle suddette stringhe, il team di XDA ha scovato l’icona che verrà utilizzata per la cartella ed è riuscito ad avviare manualmente la funzionalità.

Come si vede negli screenshot, questa cartella di giochi appare diversa da quelle che già si possono aggiungere al launcher della schermata iniziale. Invece di visualizzare le icone delle app in una finestra pop-up come una normale cartella, la cartella dei giochi apre effettivamente un’attività nell’app ma non a schermo intero, quindi senza abbandonare la schermata iniziale, tuttavia, toccando l’icona della freccia nell’angolo in alto l’utente viene rimandato all’app Google Play Giochi.

In breve, questa nuova cartella si aggiorna automaticamente aggiungendo i giochi. Al momento Google non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale circa le tempistiche di rilascio, ma dal momento che il relativo codice è già arrivato nell’app Google Play Giochi è probabile che la funzionalità verrà distribuita agli utenti nelle prossime settimane.

