Era lecito che prima o poi sarebbe accaduto e il momento è arrivato: il Google Play Store manda in pensione il menù laterale a scorrimento, il cosiddetto Navigation Drawer, per fare spazio al nuovo menù accessibile dalla foto profilo della barra di ricerca.

Ciao ciao Navigation Drawer del Google Play Store

Da qualche ora e per tutti coloro che possiedono la versione 23.7.11-21 del Google Play Store, infatti, è in roll out un nuovo layout, con attivazione da remoto via server, che rimuove il Navigation Drawer e sposta tutti i menù e le voci che erano lì presenti nel nuovo menù accessibile dalla foto del profilo situata nella parte destra della barra di ricerca.

Niente di epocale e da far gridare al miracolo, eh, sia chiaro, ma finalmente anche l’applicazione del Google Play Store elimina il vecchio layout per uniformarsi al nuovo che caratterizza le tante altre applicazioni di Google. Sfortunatamente il roll out è graduale e prevede l’attivazione da server, per cui comparirà in un momento non ben precisato da solo e non c’è modo di forzarlo.