Presentato lo scorso 14 gennaio nell’evento che ha avuto come grandi protagonisti gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 e le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy SmartTag è passato in secondo piano, ma in realtà si sta rivelando essere un accessorio molto più interessante del previsto.

Durante l’evento Galaxy Unpacked 2021, Samsung ha presentato le caratteristiche principali dei propri nuovi prodotti, tuttavia non ha avuto modo di sviscerarne tutti i dettagli, tant’è vero che molti sono stati evidenziati nei giorni successivi: dalle funzioni Object Eraser e Private Share dei Galaxy S21, fino alle funzioni delle Galaxy Buds Pro dedicate agli utenti con problemi d’udito.

Allo stesso modo adesso apprendiamo che il piccolo Galaxy SmartTag, che Samsung include gratuitamente nel bundle di lancio degli smartphone, non è un semplice tag per non smarrire oggetti, ma si presta anche a funzioni di automazione.

Come evidenziato su Twitter da Max Weinbach, Samsung Galaxy SmartTag può essere usato come una specie di controller remoto per azionare scenari con dispositivi di smart home. Il tutto può essere gestito e personalizzato tramite l’applicazione SmartThings di Samsung: l’utente può assegnare una funzione alla pressione singola e una diversa a quella prolungata. Una doppia pressione attiva comunque la core feature dell’accessorio: Find My Phone.

Le immagini valgono più delle parole, date un’occhiata qui sotto.

Insomma, sebbene poco pubblicizzato e indubbiamente non dotato dello stesso appeal dei prodotti ai quali ha fatto da contorno, Samsung Galaxy SmartTag si dimostra essere un accessorio decisamente più interessante del previsto. Eccolo sul sito ufficiale del brand, dove però non risulta ancora disponibile:

