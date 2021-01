La settimana si apre con un fiume in piena di aggiornamenti software per vari smartphone Android – tra i quali spiccano Samsung Galaxy Fold e Xiaomi Mi Note 10 Lite – e non mancano all’appello neppure un paio di accessori, su tutti le nuovissime cuffie Samsung Galaxy Buds Pro.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: le novità dell’aggiornamento

Xiaomi Mi Note 10 Lite non è esattamente il modello più popolare o il più interessante sfornato dal brand cinese, che comunque non se ne è dimenticato: è ufficialmente partito il roll out dell’aggiornamento ad Android 11.

La bella sorpresa è che non stiamo parlando di un firmware beta, ma già di una build stabile, ovviamente della MIUI 12 Global – che era già arrivata sul device –: la nuova versione firmware è la V12.1.1.0.RFNMIXM. Le novità dell’ultima versione di Android spaziano dalle notifiche, riorganizzate per rendere preminenti le conversazioni, alle Bubbles per le app di messaggistica, fino alla gestione dei permessi e tanto altro.

Samsung Galaxy Fold: le novità dell’aggiornamento

Lo Xiaomi appena visto non è l’unico a ricevere Android 11 in queste ore, l’altro è nettamente più famoso, si tratta ovviamente di Samsung Galaxy Fold. Il primo pieghevole di Samsung non viene messo da parte dal brand coreano: appena una settimana dopo il suo successore, sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 11 con la rinnovata One UI 3.0 (ecco il nostro approfondimento sulle novità).

Il roll out aveva preso il via in Francia già la scorsa settimana ma era limitato al software Samsung Smart Switch. Per fortuna adesso è partito il classico aggiornamento via OTA, che ha già raggiunto il modello LTE in Francia e UAE e quello 5G in Svizzera e UK.

Passando ai dettagli, il modello LTE sta ricevendo la versione firmware F900FXXU4DUA1, mentre quello 5G la build F907BXXU4DUA1.

Per le novità di Android 11 con la One UI 3.0 vi rimandiamo al nostro approfondimento linkato sopra. Piccola nota a margine: l’update implementa anche le ultime patch di sicurezza mensili.

Samsung Galaxy Buds Pro: le novità dell’aggiornamento

Presentate qualche giorno fa al fianco della serie Galaxy S21, le Samsung Galaxy Buds Pro sono le nuove cuffie true wireless di riferimento della casa coreana e adesso stanno ricevendo il primo aggiornamento software della loro breve storia.

Il piccolo update pesa 2,2MB e introduce la versione firmware R190XXU0AUA1. Per quanto riguarda le novità, il registro delle modifiche elenca una nuova funzione e alcuni miglioramenti prestazionali. In particolare gli utenti possono regolare il bilanciamento dell’audio tra cuffia destra e sinistra, molto utile per chi ha problemi di udito, ed è stata implementata una funzione per il miglioramento dell’ascolto. I miglioramenti riguardano in generale la stabilità di sistema e l’affidabilità, ma anche i tempi di risposta di Bixby.

Huawei P20: le novità dell’aggiornamento

Huawei P20 non è esattamente l’ultimo modello della casa cinese, per coloro che ancora ne fossero in possesso c’è un piccolo update da segnalare: sono in rilascio le patch di sicurezza di novembre 2020. Il file OTA pesa 275MB e la versione firmware è la 10.0.0.185.

Nulla di entusiasmante insomma: la EMUI è ancora in versione 10 (non 10.1) e non sono neppure le patch di sicurezza più recenti.

OnePlus Nord N10 5G: le novità dell’aggiornamento

Come segnalato sul forum ufficiale, OnePlus Nord N10 5G sta ricevendo il nuovo aggiornamento software alla OxygenOS 10.5.9.

Lo smartphone, che in sede di recensione non avevamo particolarmente apprezzato, si prende una piccola rivincita nei confronti dei modelli più costosi della casa: è il primo a ricevere le patch di sicurezza di gennaio 2021. Ecco il changelog ufficiale:

System Optimized power consumption Updated Android Security Patch to 2021.01

Network Further improved network stability



HONOR Band 6: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con la smartband HONOR Band 6, che sta ricevendo un aggiornamento con alcune ottimizzazioni.

Ecco le novità del nuovo firmware 10.1.2.12:

Optimize the user experience of the alarm clock

Optimize the system interface display

Optimize the user experience of exercise recording in some scenarios

Optimize the user experience of message notification

Fix the problem of dial display

Fix the problem that the bracelet does not prompt the alarm page in some scenes

Come aggiornare Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy Fold, OnePlus Nord N10 5G, Huawei P20, Samsung Galaxy Buds Pro e HONOR Band 6

L’aggiornamento per Xiaomi Mi Note 10 Lite è in versione Global Stabile e, qualora non fosse arrivato automaticamente, è scaricabile manualmente a questo link.

Se per gli smartphone è possibile effettuare un controllo di disponibilità semplicemente entrando nella relativa sezione delle Impostazioni, per i due accessori non si può prescindere dallo smartphone e dalla companion app dedicata.