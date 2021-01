In queste ore Samsung ha pubblicato i risultati fiscali relativi al Q4 2020 segnando una buona prestazione per via dell’ottima domanda di chip e display.

Bene le vendite, ma non i profitti

Nell’ultimo trimestre del 2020 il colosso sudcoreano ha registrato un fatturato pari a 61,55 trilioni di won coreani, pari a circa 45 miliardi di euro, con un utile operati pari invece a 9,05 trilioni di won coreani, pari a circa 6,7 miliardi di euro. Questi dati indicano una crescita del fatturato pari al 26,4% nel Q4 2020 rispetto a quello del 2019, ma tuttavia i profitti sono calati del 26,7% rispetto al Q3 2020 anche per via del Coronavirus – ma non solo.

Le vendite degli smartphone sono cresciute durante il Q4 2020, ma non i profitti legati ad essi. Il motivo di questa prestazione, secondo l’azienda, è da ricercarsi nella “intensificazione della competizione e nelle maggiori spese di marketing“. Secondo Samsung è possibile aspettarsi una diminuzione delle vendite di smartphone e tablet durante il Q1 del 2021, ma il margine di profitto dovrebbe crescere grazie alle vendite di Samsung Galaxy S21 e il lancio di altri prodotti – si fa riferimento al lancio di nuovi device all’interno della famiglia Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold.

Remote Test Lab abbraccia Galaxy S21

Se siete sviluppatori Android e volete testare le vostre applicazioni sull’intera famiglia di smartphone Samsung Galaxy S21, sappiate che non è per forza necessario acquistare Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Il colosso sudcoreano, con Remote Test Lab, infatti, fornisce ad ogni utente munito di un account sviluppatore Samsung (PS: è completamente gratuito) uno spazio sul cloud in cui testare app e temi sui sopracitati smartphone (e non solo).

Tramite Remote Test Lab, quindi, basta semplicemente avere una connessione ad Internet, Jave Runtime Enviroment 7 o superiore con Java Web Start, per iniziare a provare la vostra creazione sui terminali dell’azienda. L’unico limite è il tempo a disposizione per queste prove: ogni sviluppatore riceve ogni 20 crediti, validi per testare le proprie app per 5 ore al giorno.

Remote Test Lab per Samsung Galaxy S21 è disponibile a questo link del portale sviluppatori di Samsung

