Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra stanno ricevendo un secondo aggiornamento software mentre arrivano concretamente tra le mani dei primi acquirenti. Accanto a loro c’è uno smartphone non esattamente da prima pagina che ottiene l’atteso major update ad Android 11: Sony Xperia 10 II.

Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Come segnalato da qualche utente su Reddit, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra stanno ricevendo un secondo aggiornamento firmware prima ancora di diffondersi in giro per il mondo.

Sebbene allo stato attuale non sia dato sapere nei dettagli che cosa questi update contengano, è altamente probabile che siano per lo più un concentrato di bugfix, volto a correggere i difetti di gioventù dei tre nuovi flagship della casa sudcoreana – e della One UI 3.1 – per farli arrivare tirati a lucido nelle mani degli utenti.

A dimostrazione di ciò, lo screenshot riportato evidenzia la presenza della versione firmware G991BXXU1AUAB / G996BXXU1AUAB/G998BXXU1AUAC in un pacchetto OTA da circa 278 MB e nel registro delle modifiche parla soltanto di miglioramenti legati alla fotocamera e delle performance generali dei device.

Sony Xperia 10 II: le novità dell’aggiornamento

Sony Xperia 10 II non è esattamente lo smartphone più popolare in circolazione, ma è comunque importante che non venga lasciato indietro per quanto riguarda gli aggiornamenti software: Sony aveva già aggiornato ad Android 11 il flagship Xperia 1 II, gli ex top di gamma Sony Xperia 1 e Xperia 5 e pochi giorni più tardi l’ottimo Xperia 5 II e adesso è arrivato il momento di questo medio di gamma.

Il roll out di questo nuovo update parte perfettamente in linea con le promesse della casa giapponese, che lo aveva previsto entro la fine del mese di gennaio 2021.

Come potete vedere dagli screenshot riportati, Sony Xperia 10 II sta ricevendo un corposo pacchetto OTA da 994 MB che introduce la versione firmware 51.1.A.0.485 e contiene anche le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Le novità più interessanti sono naturalmente quelle legate ad Android 11, dalle Conversazioni separate nelle notifiche, alle Chat bubbles, passando per il registratore dello schermo integrato, i nuovi controlli per i contenuti multimediali nei Quick settings, la rinnovata gestione dei permessi relativi a posizione e microfono e tanto altro.

Sebbene manchi un registro delle modifiche ufficiale, le prime analisi hanno evidenziato la presenza della funzione Battery Care che permette di impostare il limite massimo della ricarica, ad esempio 80% o 90% (abbiamo appena pubblicato una guida su come caricare correttamente lo smartphone), al fine di preservare la batteria e prolungarne la vita.

Previous Next Fullscreen

Come aggiornare Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra e Sony Xperia 1 II

Il secondo aggiornamento della breve carriera di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra è in fase di roll out e raggiungerà presto tutti i device compatibili. Qualora ne aveste già uno tra le mani, potreste provare ad eseguire una ricerca manuale seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Nel caso di Sony Xperia 10 II, invece, queste prime fasi del roll out sembrano interessare principalmente il Sud-est asiatico. Naturalmente, nei prossimi giorni anche gli altri mercati ne verranno raggiunti. Il percorso da seguire per effettuare una ricerca manuale in questo caso è Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: ora è davvero tutto al top