Android 11 per Sony Xperia 1 II e Samsung Galaxy M31 (beta) e altri update

Gli aggiornamenti software di oggi sono tutti per smartphone a brand Sony, Samsung e ASUS, più precisamente si tratta di: Sony Xperia 1 II, Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 1 e 5, ASUS ROG Phone 3, ASUS ZenFone 7 e 7 Pro e Samsung Galaxy M31.

Sony Xperia 1/5 II, 1/5: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone del produttore giapponese interessati dagli update odierni sono i top di gamma delle ultime due generazioni e, se per Sony Xperia 5 II, Xperia 1 e Xperia 5 si tratta delle sole patch di sicurezza di dicembre 2020, Sony Xperia 1 II è la voce fuori dal coro: è partito il roll out di Android 11.

In particolare:

Sony Xperia 5 II sta ricevendo nella maggior parte dei casi la build 58.0.A.28.51, solo in Asia è stata rilasciata la versione 58.0.A.28.60. Entrambe, comunque, si limitano ad introdurre le patch mensili menzionate.

sta ricevendo nella maggior parte dei casi la build 58.0.A.28.51, solo in Asia è stata rilasciata la versione 58.0.A.28.60. Entrambe, comunque, si limitano ad introdurre le patch mensili menzionate. Sony Xperia 1 e Sony Xperia 5 stanno ricevendo la build numero 55.1.A.12.28, compiendo un doppio salto dalle patch di ottobre a quelle di dicembre 2020.

In nessuno dei tre casi sono state individuate altre novità di sorta.

Nei giorni scorsi Sony ha annunciato con un post su Facebook la roadmap degli aggiornamenti ad Android 11. Premesso che tempi e disponbilità saranno soggetti a variazioni a seconda di mercati e operatori, eccola in sintesi:

Xperia 1 II: da dicembre ‘ 20

Xperia 5 II: da dicembre ‘ 20

Xperia 10 II: da gennaio ‘ 21

Xperia 1: da febbraio ‘ 21

Xperia 5: da febbraio ‘ 21

Ebbene, perfettamente dentro la finestra temporale indicata, nei giorni scorsi è partito il roll out di Android 11 per Sony Xperia 1 II e sono arrivate anche le prime segnalazioni su Reddit (qui e qui due esempi) da vari Paesi europei.

Il top di gamma del brand giapponese sta ricevendo un file OTA da poco meno di 1 GB che contiene la build 58.1.A.0.926. Al netto delle novità di Android 11, ce ne sono anche altre piuttosto interessanti che recano la firma di Sony:

Cinema Pro guadagna il supporto alla registrazione video in 4K HDR a 120fps

Photo Pro aggiunge la MR Mode per salvare i preset più usati

sul fronte della connettività arriva il supporto 5G+4G dual SIM dual standby

BatteryCare (dall’80 al 90%) guadagna opzioni di personalizzazione

nella barra delle notifiche arriva la registrazione dello schermo

Wi-Fi e hotspot possono essere usati contemporaneamente

Samsung Galaxy M31: le novità dell’aggiornamento

Samsung ha già iniziato a distribuire il major update ad Android 11 con la rinnovata One UI 3.0 (ecco il nostro approfondimento su tutte le novità), tuttavia se finora i destinatari erano stati esclusivamente modelli di fascia premium, Samsung Galaxy M31 è il primo medio di gamma a partecipare alla festa.

Chiariamo subito che, mentre sui top di gamma è già stata distribuita la versione stabile dell’aggiornamento, per Samsung Galaxy M31 si tratta al momento solo di una versione beta, ma è comunque un ottimo segnale.

In particolare, il produttore ha aperto il programma beta in India e ha iniziato a raccogliere adesioni tramite l’app Samsung Members. Così facendo, Samsung Galaxy M31 riceve la versione firmware M315FDDU2ZTLF, che contiene Android 11 con la One UI 3.0 e anche le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Purtroppo il programma beta al momento non è disponibile in altri mercati. Secondo la roadmap di Samsung, Galaxy M31 dovrebbe ricevere Android 11 in versione stabile a marzo 2021, ma a questo punto potrebbe tagliare il traguardo in largo anticipo.

ASUS ZenFone 7/7 Pro e ROG Phone 3: le novità dell’aggiornamento

ASUS ZenFone 7, ASUS ZenFone 7 Pro (ecco la nostra riprova) e ASUS ROG Phone 3 sono gli ultimi della lista di oggi.

Per i primi due, le segnalazioni sul forum ufficiale indicano il numero di build 29.14.53.14 e parlano di patch di sicurezza di novembre 2020 e di miglioramenti della qualità fotografica.

ASUS ROG Phone 3 sta ricevendo invece la versione 17.0823.2012.122, con una lunga lista di novità in cui spiccano le patch di sicurezza di dicembre 2020. Ecco il changelog completo:

Updated to December 2020 Android security patch

Enabled VoLTE on Maxis (Malaysia), Telia (Lithuania), Rakuten (Japan)

Enabled VoWIFI on CSL/Smartone/3HK/CMHK (Hong Kong).

Added Auto-lock touch function to Game Genie. This feature Turns on lock touch mode when the screen is idle for a certain duration

Improved grayscale performance of the display

Improved Aura light function stability with the ROG Phone Armor Lighting case

Fixed occurrence where System UI does not respond after clearing a long list of notifications

Fixed issue where Bypass Charging feature would occasionally not work

Improved 5G Connection stability

Fixed audio crackling and static noise when recording the music with SMULE APP.

Turned on the “Auto-download-and-installation via Wi-Fi” setting in System update by default

Come aggiornare Sony Xperia 1/5 II, 1/5, Samsung Galaxy M31, ASUS ZenFone 7/7 Pro, ROG Phone 3

Al netto di quello per Samsung Galaxy M31, tutti gli altri aggiornamenti sono in roll out e a breve compariranno anche sui modelli italiani. Potete effettuare una verifica manuale entrando nelle Impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Nel solo caso di Sony Xperia 1 II, potreste valutare l’aggiornamento manuale tramite Flashtool (il firmware si trova su XperiaFirmware).