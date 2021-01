Trinamix ha in sviluppo una particolare tecnologia che permette di nascondere il sensore per lo sblocco facciale sotto il display, rimuovendo così la necessità di fare affidamento ad un notch o ad altre particolari soluzioni.

Sblocco facciale nascosto sotto il display

La soluzione sviluppata dalla compagnia, che dovrebbe essere disponibile sul mercato a partire dalle prima metà del 2022 in uno smartphone non ancora annunciato, si basa su un sensore 3D nascosto sotto un pannello OLED. Interpellati dai colleghi di Android Authority, l’azienda ha svelato che la tecnologia fa affidamento su un sistema che cattura la luce infrarossa e misura anche la distanza ed il materiale di fronte ad esso.

Trinamix sottolinea inoltre che il sensore 3D è in grado di offrire lo stesso livello di prestazioni dei sensori attualmente disponibili sul mercato, a patto che il pannello OLED utilizzato sia identico a quello impiegato per gli smartphone muniti di sensore fotografico frontale nascosto sotto il display – per intenderci come quello su ZTE Axon 20 5G.

La validità del sistema verrà mostrata dal vivo in un particolare evento durante il MWC di Shanghai, e molto probabilmente in quell’occasione avremo modo di valutare se quanto dichiarato dall’azienda corrisponde al vero.

Display a basso consumo su Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, l’ultima creazione di Samsung e la variante più spinta della gamma Samsung Galaxy S21, può fare affidamento su un nuovo display a basso consumo in grado di ridurre i consumi del 16%. Il colosso sudcoreano afferma che è riuscito a registrare questo importante risultato “accelerando il flusso di elettroni immersi nella matrice organica del display“.

I display, così come il modulo 5G (e non solo), sono i componenti che maggiormente mettono a dura prova l’autonomia degli smartphone, a maggior ragione in quei terminali che montano display ad altissima risoluzione e ad alto refresh rate, come Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Accelerando il flusso di elettroni, i pannelli risultano essere più illuminati e al contempo consumare meno energia.

Jeeho Baek, dirigente di alto livello di Samsung Display, sottolinea che l’importante risultato è stato raggiunto “basandosi sulla nostra esperienza leader del settore nella tecnologia dei materiali, che è in aumento da molto tempo, Samsung Display si impegna direttamente per migliorare le prestazioni dei loro nuovi prodotti“.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy S21 Ultra 5G