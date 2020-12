Lo smartphone ZTE Axon 20 5G è stato ufficializzato in Cina a settembre e si distingue per l’adozione della fotocamera frontale sotto il display. Ora lo smartphone è disponibile a livello globale e quindi chiunque potrà sperimentare la fotocamera in-display del dispositivo.

Il produttore sta aprendo le prenotazioni per ZTE Axon 20 5G, ma l’azienda avvisa che inizialmente le unità saranno disponibili in quantità limitate.

Il primo smartphone con fotocamera in-display è disponibile anche in Italia

Le prime spedizioni effettive di ZTE Axon 20 5G inizieranno dal 21 dicembre e tra i primi mercati a ottenere lo smartphone al di fuori dalla Cina troviamo Europa, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Tailandia, Malesia, Filippine, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Arabia Saudita e Sud Africa.

Sfortunatamente, il prezzo deve ancora essere rivelato tramite il sito Web ufficiale globale dell’azienda, ma è probabile che nei prossimi giorni ZTE rilascerà maggiori dettagli.

ZTE Axon 20 5G è dunque il primo smartphone a utilizzare una fotocamera sotto il display, una soluzione che permette di evitare fori nello schermo, notch, meccanismi popup o cornici ingombranti.

ZTE Axon 20 5G è in vendita in Cina dal 10 settembre 2020 nelle colorazioni Purple, Phantom Orange, Blue e Black al prezzo di 2.198 yuan (circa 280 euro) per la versione 6-128 GB, 2.498 yuan (circa 318 euro) per la variante 8-128 GB e 2.798 yuan (circa 356 euro) per la versione 8-256 GB.

