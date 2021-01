Lo scorso anno, in occasione delle release iniziale di Android 11 Developer Preview, si è scoperto che il team di Google era al lavoro su una nuova gesture con doppio tap per gli smartphone Google Pixel e pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di introdurla con Android 12.

Tale feature, il cui nome in codice è “Columbus“, è pensata per offrire agli utenti un altro modo semplice per accedere a Google Assistant anche se può essere sfruttata per essere configurata pure per altre azioni (per esempio, può funzionare come un modo rapido per chiudere un timer o posticipare una sveglia).

Come dovrebbe funzionare la gesture del doppio tap su Android 12

Lo scorso anno si credeva che la gesture “Columbus” avrebbe sostituito il gesto “Active Edge” che manca su Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5 ma, quando Android 11 è stato rilasciato in versione definitiva per i telefoni della gamma Pixel, di tale funzione non si è più trovata traccia.

Stando a quanto è possibile apprendere, con Android 12 la gesture “Columbus” potrà essere sfruttata per varie attività, come attivare Google Assistant, catturare uno screenshot, mettere in pausa la riproduzione musicale (o riavviarla), aprire la tendina delle notifiche o aprire la visualizzazione delle app recenti.

Tali attività saranno accessibili con un doppio tap sulla parte posteriore della scocca, ossa una gesture molto semplice da utilizzare ma che, nella versione introdotta nella release iniziale di Android 11 Developer Preview, era sembrata un po’ troppo sensibile al tocco.

Per impedire che ciò possa divenire un problema, con la nuova versione in arrivo con Android 12 gli utenti dovrebbero avere la possibilità di regolare il telefono per riconoscere solo i tocchi intenzionali sul retro, evitando le attivazioni non desiderate.

La prima versione di Android 11 Developer Preview è arrivata intorno alla metà di febbraio 2020 e nello stesso periodo è attesa quella di Android 12. Staremo a vedere.

