Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei servizi e delle applicazioni offerti agli utenti e tra le ultime novità vi sono quelle che riguardano Gmail, Google Chrome e Google Fogli.

Gmail introduce una piccola novità

Iniziamo da Gmail, ossia uno dei prodotti più popolari del colosso di Mountain View e che lo scorso anno si è arricchito per gli utenti G Suite di una nuova interfaccia con il supporto per le sezioni Chat e Rooms nella barra laterale: attraverso un nuovo update, il team di Gmail ha deciso di permettere di ridimensionare queste sezioni in base alle proprie esigenze.

Secondo gli sviluppatori, questa modifica dovrebbe rendere più facile tenere traccia delle conversazioni più importanti e navigare nelle chat più velocemente. Le sezioni Chat e Rooms possono essere ridimensionate facendo clic e trascinando sull’intestazione della sezione per renderla più o meno lunga.

L’aggiornamento è già in fase di rilascio e sarà disponibile per gli utenti Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.

Con Google Chrome 88 migliora la gestione delle password

Nelle scorse ore il team di Google Chrome ha dato il via al rilascio della versione 88 di questo popolare browser, che introduce alcune novità studiate per rendere migliore la gestione delle password.

Il browser, oltre a controllare le varie password salvate per vedere se sono state violate, avviserà l’utente quando ritiene che una di esse sia troppo “debole” per essere sicura (magari perché è troppo breve o è inclusa in un elenco di parole ampiamente utilizzate), semplificando il processo per la sua modifica.

Per queste queste password “deboli” c’è una sezione dedicata nel menu delle impostazioni di Google Chrome, con la possibilità di modificarle facilmente. Il team di Google ha anche aggiunto una nuova funzionalità che rende la modifica delle password memorizzate ancora più semplice, con una finestra di dialogo “modifica password” che è più veloce e un po’ più facile da trovare rispetto al precedente sistema.

Queste novità saranno implementate nelle prossime settimane ma già iniziano ad essere disponibili per i primi utenti.

Google Fogli diventa più smart

Infine, per quanto riguarda Google Fogli, il team di sviluppatori ha annunciato nelle scorse ore l’introduzione di una casella del nome dell’intervallo, situata a sinistra della barra della formula, in modo da migliorare la navigazione.

Gli utenti potranno usare la casella del nome dell’intervallo per passare direttamente alle coordinate e agli intervalli denominati in un foglio e questa casella fornisce un menu a discesa per accedere facilmente agli intervalli (oltre che per gestire la creazione di nuovi).

Tale novità è in fase di rilascio per gli utenti Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.