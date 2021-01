Giornata piuttosto importante per alcuni dispositivi Samsung che iniziano a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 11 (assieme ad uno smartphone TCL), con in aggiunta una importante e inattesa sorpresa per Samsung Galaxy Tab S7+.

Samsung Galaxy Note 10 riceve Android 11

I dispositivi Samsung Galaxy Note 10 (SM-N970F) e Samsung Galaxy Note 10+ (SM-N975F) ricevono Android 11 in Italia. L’update, distribuito tramite aggiornamento OTA, ha un peso superiore a 2,3 GB e aggiunge tutte le novità che ormai conosciamo bene della One UI 3.0 e ovviamente dell’ultima major release di Android.

La distribuzione dell’update, come dicevamo, è attualmente in propagazione in Italia e potete controllarne la disponibilità tramite il solito percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile e foste interessati ad installarlo manualmente tramite Odin, potete trovare le immagini di sistema qui per Samsung Galaxy Note 10 e qui per Samsung Galaxy Note 10+.

One UI 3.1 per Samsung Galaxy Tab S7+

Come un fulmine a ciel sereno il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare il firmware T875NKOU1BUA8 per Samsung Galaxy Tab S7+, rendendolo di fatto il primo dispositivo a ricevere l’aggiornamento alla One UI 3.1. Il peso dell’update è pari a 2,442 MB e dovrebbe integrare tutte le novità che conosciamo di Android 11 e le tante piccole migliorie presenti all’interno dell’ultima versione della personalizzazione Samsung.

L’aggiornamento è attualmente in rilascio in Corea del Sud per la variante LTE del tablet di fascia alta di Samsung, pertanto è probabile che ci vorrà del tempo prima che la build sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Anche Samsung Galaxy M31 abbraccia Android 11

Samsung Galaxy M31 è l’ultimo fra gli smartphone dell’azienda sudcoreana ad essere aggiornato ad Android 11. Il medio gamma sta iniziando a ricevere il firmware M315FXXU2BUAC con la patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021.

La propagazione della nuova build del sistema operativo è attualmente iniziata dall’India e dovrebbe essere disponibile sia per gli utenti che partecipavano alla beta, sia per chi invece era ancora rimasto ad Android 10.

Infine, TCL 10L è l’ultimo fra i dispositivi che trattiamo in questa news a ricevere l’update ad Android 11. Si tratta di una buona notizia sia per l’azienda che per gli utenti, soprattutto considerando il prezzo di listino dello smartphone. Il changelog dell’aggiornamento 3.0.8BBH parla di una build dal peso di 2.8 GB con tutte le novità del sistema operativo di Google e alcune ottimizzazioni proprie della personalizzazione di TCL.

L’aggiornamento è attualmente in propagazione unicamente come OTA, pertanto bisognerà attendere del tempo prima che sarà disponibile in tutti i mercati.