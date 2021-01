Lo scorso anno il team di Google Maps ha annunciato di avere in progetto di aumentare le informazioni offerte agli utenti nelle principali città per migliorare l’esperienza di navigazione, fornendo dettagli come le strisce pedonali e le isole pedonali.

Questa funzionalità inizia ad essere disponibile per un numero più grande di utenti e supporta allo stato attuale le seguenti quattro metropoli:

Londra

New York

San Francisco

Tokyo

Per verificare se la feature è disponibile anche per voi è sufficiente andare con Google Maps in una di queste quattro città e ingrandire fino ad arrivare al livello della strada: se la funzione è attiva, si noteranno alcuni miglioramenti, come la larghezza della strada, gli angoli arrotondati e persino la vegetazione, oltre le strisce pedonali, le mediane e isole pedonali.

Anche i parchi mostreranno la larghezza reale dei percorsi, fornendo migliori informazioni sull’accessibilità per chiunque sia in sedia a rotelle o con un passeggino.

A seguire un paio di screenshot per ciascuna città con la versione precedente e quella nuova:

Questi dettagli aggiuntivi vengono implementati come aggiornamento lato server, indipendentemente dalla versione dell’app Google Maps installata sul device.

Su Samsung Galaxy S21 esordisce una nuova versione di Google TalkBack

E sempre a proposito di Google, il colosso di Mountain View ha collaborato con Samsung per realizzare una nuova versione di Google TalkBack, un servizio di accessibilità che fornisce un feedback vocale di ciò che viene mostrato o accade sullo schermo.

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked di giovedì, Hiroshi Lockheimer di Google ha annunciato la nuova versione di TalkBack, affermando che sarà “disponibile prima su Galaxy” e probabilmente ciò significa che esordirà sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S21.

Samsung ci tiene a ricordare TalkBack è stata rinnovata in modo che le persone con cecità o difficoltà a vedere i propri display possano navigare tra le varie funzionalità del telefono senza dover guardare lo schermo.

Tra le novità di questa versione, che presto sarà disponibile anche per altri device, vi sono più intuitive gesture con più dita, un menu unificato, nuovi controlli e gesti personalizzabili.