Da lunedì 18 gennaio 2021 sarà il piano tariffario New Basic quello pre-attivato da WINDTRE nelle nuove SIM e che si applicherà soltanto nel caso in cui il cliente non disponga di un’offerta attiva.

Ricordiamo che WINDTRE New Basic prevede un costo fisso di 4 euro al mese e consente agli utenti di effettuare chiamate, inviare SMS e navigare sul Web ai seguenti prezzi:

0,29 euro al minuto per le chiamate verso tutti i numeri nazionali (senza scatto alla risposta)

0,29 euro per ciascun SMS

0,50 euro per ciascun MMS

0,50 euro al minuto per le videochiamate verso numeri WINDTRE o 1 euro al minuto per quelle verso altri operatori

0,99 euro per 1 giga di traffico dati da usare nell’arco della giornata (entro le ore 23:59)

Il canone di 4 euro da pagare ogni mese può essere utilizzato come credito per usufruire dei suddetti contenuti ma non può essere accumulato mese dopo mese (alla scadenza, pertanto, si azzera il credito disponibile) e non potrà essere usato per gli SMS solidali, le numerazioni voce in sovrapprezzo, il roaming nei Paesi non UE, i servizi VAS, i canoni ed i costi di attivazione delle offerte.

Se sulla SIM è invece presente un’offerta base attiva, non sarà necessario pagare il prezzo di 4 euro al mese.

Le altre novità di WINDTRE

Tra le altre novità delle ultime ore di WINDTRE vi è l’inserimento nel portafoglio smartphone dei modelli della serie Samsung Galaxy S21, che potranno anche essere rateizzati (in alcuni casi pure senza anticipo). Per esempio, Samsung Galaxy S21 5G 128GB sarà disponibile a partire da 14 euro al mese, la versione Plus a partire da 18 euro al mese e quella Ultra a partire da 23 euro al mese.

I nuovi smartphone top di gamma di Samsung potranno anche essere proposti ad alcuni già clienti WINDTRE presso i negozi dell’operatore attraverso le offerte personalizzate della gamma MIA Plus Smart e MIA Telefono Incluso.

Da lunedì 18 gennaio, inoltre, cambierà il costo di attivazione delle rateizzazioni, che per gli smartphone passa da 3 euro a 4,99 euro.

Domani, infine, sarà l’ultimo giorno di disponibilità del servizio Screen Protecion, che rimarrà attivo per ulteriori 24 o 30 mesi soltanto per chi decide di attivarlo entro il 17 gennaio 2021, .

