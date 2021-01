Qual è stato il miglior operatore telefonico nel 2020? A questa domanda risponde Altroconsumo che, utilizzando i dati raccolti tramite l’applicazione CheBanda, ha stilato una classifica che prende in considerazione quattro parametri fondamentali per una buona rete mobile: velocità di download, velocità di upload, qualità delle visione di un video e qualità di navigazione sui siti web.

Vodafone è la prima in classifica

Utilizzando i dati raccolti dagli utenti tramite l’app e valutando i punteggi in queste aree, Altroconsumo ci offre un quadro completo di quella che può essere descritta come la mappa della qualità degli operatori telefonici nel nostro Paese. Il giudizio complessivo vede Vodafone in cima alla classifica con 18.988 punti, seguita poi da WINDTRE con 18.269 punti, TIM con 16.989 punti ed infine, al quarto posto, Iliad con 14.897 punti.

Il punteggio che viene dato dall’applicazione rappresenta un indice specifico dato dal rapporto tra i test di velocità (download e upload in kbit/s), e i due test sulla qualità calcolati in percentuale. I dati raccolti da Altroconsumo tramite l’app CheBanda sottolineano come la qualità della rete mobile sia peggiorata durante i mesi di lockdown, una situazione che abbiamo trattato diverse volte sul sito e che ha ovviamente messo a dura prova l’intera infrastruttura del nostro Paese.

Nello specifico, è stato riscontrato un andamento parallelo tra la qualità del servizio e le misure restrittive che vengono riassunte in:

un maggiore utilizzo della rete da parte di tutti incide sulla velocità della rete stessa;

un calo delle performance della rete mobile in ambienti chiusi rispetto ai luoghi all’aperto.

Se siete curiosi di scoprire anche voi la qualità della rete nella vostra zona, potete utilizzare l’app CheBanda scaricandola tramite il badge del Play Store sottostante.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche