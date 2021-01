Vivo V20 è stato il primo smartphone ad esordire sul mercato con a bordo Android 11, battendo così di poco persino Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G ma i device meno recenti del produttore stanno ancora aspettando il rilascio dell’aggiornamento che porta con sé l’ultima versione disponibile del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Vivo ha già rilasciato una versione beta della sua interfaccia personalizzata basata su Android 11, ossia Funtouch OS 11, per Nex 3S 5G e iQOO 3 4G/5G ma fino a questo momento il produttore non ha svelato quando l’aggiornamento sarà rilasciato per gli altri smartphone dell’azienda.

Vivo sta per aggiornare vari smartphone a Funtouch OS 11 con Android 11

Nelle scorse ore il produttore ha pubblicato su Twitter nuovi interessanti dettagli sui propri programmi relativi al rilascio di Funtouch OS 11 beta, confermando che già dalle prossime settimane sarà dato il via all’update.

Questa la roadmap di rilascio di Funtouch OS 11 beta pubblicata da Vivo:

dalla fine di gennaio 2021: Vivo V19 e X50

dalla fine di marzo 2021: Vivo V17, V17 Pro, V15 Pro e S1

dalla fine di aprile 2021: Vivo S1 Pro, Z1x e Z1Pro

dalla fine di giugno 2021: Vivo V15

Il team di sviluppatori del produttore ha ricordato che le versioni beta per tutti i dispositivi sopra menzionati verranno implementate in modo sfalsato e gli utenti riceveranno l’aggiornamento in piccoli lotti.

Una volta che il produttore si sarà assicurato che la versione beta non presenti bug critici, i dispositivi dovrebbero ricevere anche la versione stabile di Funtouch OS 11 basata su Android 11. Purtroppo, ad oggi la società non ha condiviso dettagli relativi a quando potrebbe essere avviato il rilascio della versione stabile.

Ricordiamo che Vivo ha già lanciato una nuova interfaccia personalizzata di Android, chiamata OriginOS, che in futuro dovrebbe sostituire Funtouch OS: al momento però il produttore non ha svelato quando ciò accadrà e gli unici device con OriginOS 1.0, basata su Android 11, sono Vivo X60 e X60 Pro.