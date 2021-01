“Kamehamehaaaaaaaa!” Gli utenti che riconoscono quest’urlo e lo focalizzano immediatamente sul personaggio di un cartone animato estremamente famoso e che ha unito intere generazioni di telespettatori, saprà benissimo che si tratta dell’onda energetica scagliata da Goku contro i tanti nemici che incontra nelle sue avventure.

Hey Google, go Super Saiyan!

Ebbene, abbiamo tirato in ballo Dragon Ball per un motivo ben preciso: il team di Google ha deciso di rendere omaggio al personaggio del manga aggiungendo un simpatico easter egg su Google Assistant. Non è la prima volta che l’azienda di Mountain View nasconde questi easter egg all’interno delle proprie app, come ad esempio la modalità “Non fare niente” di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

In questo caso con la keywork “Hey Google, go Super Saiyan“, ecco che l’assistente digitale di Google si lancia in uno dei tanti versi che solitamente fa Goku durante la trasformazione che lo porta a superare i vari livelli di Super Saiyan. L’easter egg, che può essere attivato sia su smartphone che sugli smart display, riproduce anche il classico suono che è riconoscibile durante la prima trasformazione in assoluto di Goku contro Freezer.

Dalle informazioni condivise dai colleghi di AndroidPolice sembra che l’easter egg sia disponibile solo impostando la lingua di Google Assistant in inglese, perciò sapete cosa fare nel caso in cui non fosse disponibile nella nostra lingua.