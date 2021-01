La stragrande maggioranza dei comandi supportati da Google Assistant è progettata per aiutarvi in varie attività, tuttavia l’IA di Google supporta anche alcuni comandi scherzosi.

Uno di questi, recentemente lanciato in collaborazione con Cadbury India, rende completamente inutile Google Assistant dal punto di vista della produttività.

Questo comando è in circolazione da alcune settimane e attiva la modalità “Non fare nulla” di Google Assistant, trasformandolo in un compagno che cercherà di rilassarvi, dopo aver mangiato uno snack.

Google Assistant lancia “Do nothing mode” in India

Gli utenti indiani possono attivare questa modalità pronunciando “Ok Google, eat a 5 star” e da lì in poi tutti le risposte che riceveranno dall’Assistente Google saranno sfacciate e praticamente inutili e avranno il solo scopo di aiutarli a staccare la spina e non fare nulla per un po’.

Un video promozionale del produttore di cioccolato mostra alcuni dei comandi supportati durante l’utilizzo della modalità Do Nothing e il tipo di risposte che Google Assistant potrebbe fornire.

Il video evidenzia anche che la funzionalità supporta le query in hindi, pertanto è necessario che la lingua di Google Assistant sia impostata su English (India). Lo scopo della feature è chiaramente votato all’inutilità e all’umorismo, in linea con il marketing che ruota intorno allo snack.

