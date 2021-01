Vodafone continua la sua campagna winback per provare a convincere gli ex clienti a tornare tra le sue fila. Il 2021 dell’operatore rosso si apre infatti con alcune proposte interessanti Vodafone Special, soprattutto se rapportate ai normali prezzi delle offerte con le medesime soglie.

Vodafone torna alla carica con le offerte Special winback

Alcuni ex clienti hanno la possibilità di essere contattati dai consulenti Vodafone, che stanno proponendo offerte winback dedicate in base all’operatore attuale. I clienti Fastweb e di alcuni operatori virtuali (niente più Iliad a quanto pare) potrebbero essere tentati a tornare con Vodafone Special 50 Digital Edition, un’offerta che include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 giga di traffico dati al costo di 7 euro al mese.

Agli attuali clienti Iliad e ho. Mobile potrebbe invece essere offerta Vodafone Special 100 Digital Edition, con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 giga di traffico Internet al prezzo di 9,99 euro al mese. Infine i call center stanno proponendo Vodafone Special Unlimited, una tariffa che include minuti illimitati, SMS illimitati e 50 giga di Internet a 10 euro al mese: in questo caso si tratta di un’offerta dedicata ai clienti TIM, WINDTRE e Very Mobile.

E per quanto riguarda i costi di attivazione? Vodafone permette di scegliere, anche se non sempre, tra l’acquisto presso un rivenditore e la spedizione a domicilio: nel primo caso il prezzo per l’acquisto della SIM è di 10 euro, con 5 euro di traffico incluso (salvo costi differenti applicati dal singolo rivenditore); nel secondo si sale a 20 euro per Special 50 e 25 euro per Special 100 e Special Unlimited, con pagamento in contrassegno, con primo mese e spedizione inclusi.

Sareste disposti a tornare in Vodafone a queste condizioni o preferite rimanere con la vostra attuale offerta?